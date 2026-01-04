Wybrano polski film wszech czasów. Zachwyca widzów i krytyków od lat!
"Ziemia obiecana" Andrzeja Wajdy została uznana za najlepszy film polski wszech czasów w badaniu przeprowadzonym w 130-lecie kina przez Muzeum Kinematografii w Łodzi i Uniwersytet Łódzki. W kategorii filmów zagranicznych wygrał "Ojciec chrzestny" Francisa Forda Coppoli. Jakie jeszcze tytuły znalazły się na liście?
"Ziemia obiecana" Andrzeja Wajdy została wybrana najlepszym polskim filmem w historii. W badaniu, które miało wyłonić 13 filmów na 130-lecie kina, wzięło udział prawie 300 osób, a na liście ocenianych produkcji znalazło się prawie 1700 tytułów.
Dziesięć lat temu w pierwszym plebiscycie najlepszym polskim filmem wszech czasów także została wybrana "Ziemia obiecana". Jakie tytuły zajęły kolejne miejsca tym razem? Na liście znalazły się m.in. trzy filmy Wajdy, dwa Kieślowskiego i dwa Hasa. Oto zestawienie:
1/ "Ziemia obiecana" Andrzeja Wajdy,
2/ "Rękopis znaleziony w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa,
3/ "Popiół i diament" Andrzeja Wajdy,
4/ "Dzień świra" Marka Koterskiego,
5/ "Pociąg" Jerzego Kawalerowicza,
6/ "Nóż w wodzie" Romana Polańskiego,
7/ "Sanatorium pod klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa,
8/ "Ida" Pawła Pawlikowskiego,
9/ "Przypadek" Krzysztofa Kieślowskiego,
10/ "Amator" Krzysztofa Kieślowskiego,
11/ "Barwy ochronne" Krzysztofa Zanussiego,
12/ "Człowiek z marmuru" Andrzeja Wajdy,
13/ "Miś" Stanisława Barei.
W kategorii filmów zagranicznych wygrał "Ojciec chrzestny" Francisa Forda Coppoli, który w poprzednim badaniu przeprowadzonym w 2015 roku był na 3. pozycji. Wówczas liderem zestawienia zostało "Osiem i pół" Federico Felliniego. Jakie filmy znalazły się na liście najlepszych produkcji światowych w 2025 roku? Oto zestawienie:
1/ "Ojciec chrzestny" Francisa Forda Coppoli,
2/ "Czas apokalipsy" Francisa Forda Coppoli,
3/ "Obywatel Kane" Orsona Wellesa,
4/ "Pulp Fiction" Quentina Tarantino,
5/ "2001: Odyseja kosmiczna" Stanleya Kubricka,
6/ "Osiem i pół" Federico Felliniego
7/ "Lot nad kukułczym gniazdem" Milosa Formana,
8/ "Powiększenie" Michelangelo Antonioniego,
9/ "Amadeusz" Milosa Formana,
10/ "Kabaret" Boba Fosse’a,
11/ "Psychoza" Alfreda Hitchcocka
12/ "Rashomon" Akiry Kurosawy
13/ "Dwunastu gniewnych ludzi" Sidneya Lumeta.
Autorem opracowania naukowego i inicjatorem badania jest dr hab. Konrad Klejsa, profesor w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Badanie przeprowadziły Muzeum Kinematografii w Łodzi i Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Miastem Łódź oraz Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Brali w nim udział twórcy kina od reżyserów, scenarzystów, scenografów, aktorów, operatorów po filmoznawców z różnych ośrodków akademickich w Polsce, krytyków filmowych i organizatorów festiwali filmowych.
Wyniki głosowania ogłoszono 28 grudnia w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Na stronie internetowej Muzeum Kinematografii w Łodzi dostępne są wyniki całego badania i ankiety indywidualne uczestników projektu.