Najlepsze filmy w historii kina: nowy ranking

Stworzenie listy najlepszych filmów nie jest łatwe; wiele zależy od aktualnej sytuacji w trakcie odbioru dzieła czy gustu widza, który również z czasem ulega zmianom. Najnowsze zestawienie cenionych tytułów próbuje uwzględnić wszystkie zmienne i zbiera informacje na temat ocen publiczności oraz krytyków z największych portali poświęconych kinematografii: IMDb, Letterboxd, Metacritic, Rotten Tomatoes i wielu innych. Autor zestawienia, który udostępnił obszerną listę w mediach społecznościowych, na podstawie dostępnych danych wyliczył średnią w skali od 1 do 10 i zaprezentował otrzymane wyniki.

Jakie filmowe tytuły zajęły najwyższe pozycje i uznane zostały za największe dzieła w historii?

TOP 10: oto najlepsze filmy wszech czasów

1. "Ojciec chrzestny" (1972)

"Ojciec chrzestny" to klasyczny film gangsterski z 1972 roku w reżyserii Francisa Forda Coppoli, oparty na powieści Mario Puzo. Film opowiada historię rodziny Corleone, jednej z najpotężniejszych mafijnych rodzin w Nowym Jorku, na czele której stoi don Vito Corleone (Marlon Brando). Akcja rozgrywa się po II wojnie światowej i skupia się na przekazaniu władzy w rodzinie, konflikcie z innymi mafijnymi klanami oraz lojalności i zdradzie wewnątrz rodziny. Film wprowadza nas w brutalny, lecz zarazem fascynujący świat zorganizowanej przestępczości, pokazując złożoność relacji rodzinnych i moralne dylematy bohaterów.

2. "Dwunastu gniewnych ludzi" (1957)

Jedenastu przysięgłych jest przekonanych, że oskarżony o zamordowanie ojca chłopak jest winny; dwunasty natomiast nie ma wątpliwości co do jego niewinności. Czy wbrew przytłaczającym z pozoru dowodom uda mu się przekonać pozostałych?

Henry Fonda, Lee J. Cobb, Ed Begley, Jack Klugman i wielu innych wybitnych aktorów oraz nietuzinkowa, trzymająca w napięciu fabuła sprawiły, że film na stałe zapisał się w historii.

3. "Skazani na Shawshank" (1994)

"Skazani na Shawshank" to kultowy dramat filmowy z 1994 roku w reżyserii Franka Darabonta, oparty na noweli Stephena Kinga "Rita Hayworth and Shawshank Redemption". Film opowiada historię Andy'ego Dufresne'a (w tej roli Tim Robbins), bankiera niesłusznie skazanego za morderstwo swojej żony i jej kochanka. Andy trafia do więzienia Shawshank, gdzie zaprzyjaźnia się z Redem (Morgan Freeman), długoletnim więźniem i "facylitatorem" mogącym załatwić wszystko, co jest potrzebne za kratami. Przez lata Andy zyskuje szacunek współwięźniów i strażników, jednocześnie planując ucieczkę, która zmieni jego życie na zawsze.

Film, choć początkowo nie odniósł dużego sukcesu kasowego, zyskał status kultowego klasyka i jest uznawany za jeden z najlepszych filmów wszech czasów. Obsada, w tym Tim Robbins i Morgan Freeman, otrzymała pochwały za swoje wybitne role. Skazani na Shawshank byli nominowani do siedmiu Oscarów, w tym za Najlepszy Film, Najlepszy Scenariusz Adaptowany oraz Najlepsze Zdjęcia. Choć film nie zdobył żadnej statuetki, jego wpływ na kulturę filmową jest nie do przecenienia.

Zdjęcie "Skazani na Shawshank" / Castle Rock Entertainment/Collection Christophel/East News / East News

4. "Lista Schindlera" (1993)

Film opowiada historię Oskara Schindlera, niemieckiego przedsiębiorcy, który podczas II wojny światowej uratował ponad tysiąc Żydów, zatrudniając ich w swojej fabryce. Rola ta przyniosła Neesonowi nominację do Oscara i ugruntowała jego pozycję jako aktora dramatycznego.

Neeson doskonale oddał wewnętrzną przemianę bohatera - od cynicznego biznesmena do człowieka, który ryzykuje wszystko, by ratować ludzkie życie. "Lista Schindlera" Stevena Spielberga to film, który porusza i skłania do refleksji.

5. "Ojciec chrzestny II" (1974)

Francis Ford Coppola ponownie zgromadził na planie aktorów, którzy przyczynili się do sukcesu pierwszego "Ojca Chrzestnego" i wraz z nimi stworzył film, który do dziś uchodzi za najlepszy sequel w dziejach kina. Kontynuacja głośnego przeboju otrzymała jedenaście nominacji do Oscara i zdobył sześć statuetek, w tym za Najlepszy Film roku 1974.

6. "Chłopcy z ferajny" (1990)

Historia Henry’ego Hilla, który "od kiedy pamięta, chciał być gangsterem", hipnotyzuje do dziś. Brawurowe dzieło Martina Scorsese to idealnie wymierzony balansem między humorem i przemocą. "Chłopcy z ferajny" to także świetny popis aktorskich umiejętności. Na ekranie można zobaczyć zachwycającą kreację Roberta De Niro czy Raya Liotty.

Zdjęcie Ray Liotta, Robert De Niro, Paul Sorvino i Joe Pesci w filmie "Chłopcy z ferajny" / AKPA

7. "Siedmiu samurajów" (1954)

Japonia, koniec XVI wieku. Co roku bezwzględni bandyci najeżdżają małą wioskę, zawłaszczając zebrane przez mieszkańców plony. Zdesperowani chłopi, decydują się na wynajęcie samurajów, którzy obronią ich przed napaścią. Jako zapłatę mogą zaoferować jedynie nocleg trzy skromne posiłki dziennie.

Film Akiry Kurosawy był inspiracją do realizacji westernu "Siedmiu wspaniałych" (1960).

8. "Spirited Away: W krainie bogów" (2001)

Ta animacja do dziś uznana jest za kultową; osiągnęła ogromny sukces i przez długi czas był na podium najczęściej oglądanych filmów w japońskich kinach. Produkcja zdobyła kilka ważnych nagród: w 2002 otrzymała Złotego Niedźwiedzia za najlepszy film, rok później Oscara za najlepszy pełnometrażowy film animowany oraz Saturna za najlepszą muzykę, którą skomponował Joe Hisaishi.

Fabuła opowiada o dziesięcioletniej Chihiro, która w raz z rodzicami przeprowadza się do nowego miejsca. Kiedy omyłkowo gubią się na trasie, trafiają na bramę pośrodku lasu. Za nią znajdują specyficzne, opuszczone miasteczko, które jak się później okazuje, jest krainą bogów. Chihiro czeka wiele wyzwań, by móc wraz z rodzicami powrócić do swojego świata.

9. "Dobry, zły i brzydki" (1966)

"Dobry, zły i brzydki" Sergia Leone to esencja westernu - trzech rewolwerowców ścigających zaginiony skarb na tle wojny secesyjnej. Clint Eastwood jako "Dobry", Eli Wallach jako "Brzydki" i Lee Van Cleef jako "Zły" stworzyli niezapomniane postacie, które zapisały się w historii kina. Do tego dochodzi epicka muzyka Ennio Morricone, która stała się symbolem westernów.

10. "Pulp Fiction" (1994)

"Pulp Fiction" to jedno z najważniejszych dzieł w historii kina, które na nowo zdefiniowało gatunek filmów gangsterskich. Reżyser Quentin Tarantino przedstawia splątane historie kilku postaci: Julesa (Samuel L. Jackson) i Vincenta (John Travolta), którzy muszą odzyskać tajemniczą walizkę swojego szefa Marsellusa Wallace'a, oraz podupadłego boksera Butcha (Bruce Willis), który dostaje zlecenie na przegranie walki. Film jest pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji, czarnego humoru i nawiązań do popkultury.

