"Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj": legendarny debiut cenionego reżysera

Dwóch irlandzkich specjalistów od brudnych spraw, Ray i Ken, po nieudanej robocie w Londynie zostaje wysłanych przez szefa do oczekiwania w belgijskim Brugii. Ray jest rozbity psychicznie i znudzony, Ken przeciwnie: zachwycony średniowiecznym miastem. Ray wyrusza na poszukiwanie przygód. Wdaje się w spór z przejeżdżającymi turystami, rozpoczyna romans z miejscową pięknością jednocześnie walcząc z jej byłym chłopakiem. Wyprawa obydwu mężczyzn staje się jeszcze dziwniejsza, gdy Ray orientuje się że Harry chce się go pozbyć, a o wykonanie tego zadania poprosił Kena.

"Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj" zadebiutował w 2008 roku. To pełnometrażowy debiut reżyserski Martina McDonagha, który napisał także scenariusz. W rolę Raya wcielił się Colin Farrell, a Kena odegrał Brendan Gleeson. Partnerują im: Ralph Fiennes, Clemence Poésy, Jeremie Renier i inni. Film łączy czarny humor, inteligentne, błyskotliwe dialogi oraz dramat moralny i egzystencjalny. "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj" uważany jest za jeden z najlepszych tytułów lat 2000–2010.

"Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj" zostanie wyemitowany dzisiaj, 25 listopada, w Czwórce TV4 o godz. 22:40. Emisja potrwa do godz. 0:50.

