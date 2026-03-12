Oscarowy film na streamingu. Zaledwie 46 dni po premierze kinowej

"Wielki Marty" jest luźno inspirowany biografią prawdziwego tenisisty stołowego Marty'ego Reismana. Reżyser słynący z dynamicznego i intensywnego stylu narracji, przenosi publiczność w świat obskurnych salek tenisowych, prestiżowych turniejów oraz na głośne i zatłoczone arterie Nowego Jorku lat 50. Bo to właśnie ulice tego miasta w szaleńczym tempie przemierza główny bohater filmu.

Największą gwiazdą produkcji jest Timothée Chalamet. Znany ze swoich zuchwałych czy wręcz aroganckich wypowiedzi artysta tworzy tu fenomenalnie zawadiacką kreację, która potwierdza jego mocną pozycję w aktorskim świecie.

Oprócz charyzmatycznego Chalameta w "Wielkim Martym" występują też tak nieoczywiste postaci, jak niezwykle popularny raper Tyler, the Creator czy kanadyjski biznesmen oraz osobowość telewizyjna Kevin O'Leary. Na wyróżnienie zasługuje również oscarowa Gwyneth Paltrow, która po wielu latach wraca na kinowe ekrany.

Film "Wielki Marty" będzie dostępny w serwisie TVP VOD jako produkcja premium - odpłatnie, w modelu TVOD.

materiały prasowe