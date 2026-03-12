Ikona kina i sceny. Show-biznes miała we krwi

Minnelli urodziła się w 1946 roku w Los Angeles. Jej matką była legendarna aktorka i wokalistka Judy Garland, a ojcem słynny reżyser Vincente Minnelli. Można więc powiedzieć, że show-biznes miała we krwi od pierwszych dni życia. Zresztą zadebiutowała na ekranie jeszcze jako dziecko - pojawiła się w filmie "In the Good Old Summertime", mając zaledwie kilka lat.

Dorastanie w tak słynnej rodzinie nie zawsze było łatwe. Liza od najmłodszych lat obserwowała zarówno blaski, jak i cienie życia gwiazdy. Życie u boku Judy Garland zmusiło ją do szybkiego usamodzielnienia się - zarówno w życiu prywatnym, jak i na scenie.

Na szczęście talentu nigdy jej nie brakowało. Już jako nastolatka zaczęła występować na Broadwayu, a prawdziwy przełom przyszedł w połowie lat 60., gdy zdobyła nagrodę Tony za musical "Flora the Red Menace". Publiczność pokochała jej charakterystyczny styl - krótkie ciemne włosy, wielkie oczy i ogromną sceniczną ekspresję.

Liza Minnelli jako Sally Bowles w "Kabarecie" Screen Archives Getty Images

"Kabaret" i inne światowe sukcesy

Przełomem w jej karierze aktorskiej była rola w filmie Alana J. Pakuli "Bezpłodna kukułka" (1969), za którą otrzymała swoją pierwszą nominację do Oscara. Światową sławę przyniósł jej jednak występ jako Sally Bowles w filmie "Kabaret". Minnelli stworzyła jedną z najbardziej ikonicznych postaci w historii musicalu filmowego - odważną, magnetyczną i nieco tragiczną artystkę z berlińskiego kabaretu. Za tę rolę w 1973 roku otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki.

Przez kolejne dekady była jedną z największych gwiazd sceny - koncertowała na całym świecie i nagrywała albumy. Jej sceniczna energia była legendarna, a publiczność kochała ją za bezpośredni i szczery kontakt z widzami. Minnelli współpracowała też z wieloma legendami muzyki, w tym z Frankiem Sinatrą. W 1990 otrzymała specjalną nagrodę Grammy za całokształt twórczości muzycznej.

Jej życie prywatne bywało równie intensywne jak kariera. Cztery małżeństwa, głośne przyjaźnie w świecie mody i sztuki oraz liczne problemy zdrowotne sprawiały, że często trafiała na pierwsze strony gazet. Artystka była związana m.in. z Peterem Allenem, Jackiem Haleyem Jr., Markiem Gero i Davidem Gestem.

Liza Minnelli: laureatka nagród EGOT

Liza Minnelli pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci świata rozrywki. Jest też jedną z niewielu artystek, które zdobyły komplet najważniejszych nagród branży - Emmy, Grammy, Oscara i Tony. 12 marca Minnelli obchodzi 80. urodziny.

Lady Gaga i Liza Minnelli podczas 94. ceremonii rozdania Oscarów Neilson Barnard Getty Images

Artystka znów daje o sobie znać. Niedawno zapowiedziała utwór "Kids, Wait Til You Hear This", który ma promować jej najnowszą książkę pod tym samym tytułem. Kompozycja znalazła się na albumie "The Eleven Album", przygotowanym przez ElevenLabs, firmę zajmującą się rozwojem technologii audio opartych na AI - co wywołało mieszanie odczucia wśród fanów Minnelli. Artystka szybko odpowiedziała.

"Nie pozwolę tej firmie tworzyć, klonować ani kopiować mojego głosu! W tym utworze tanecznym, który jest zapowiedzią mojej książki, wykorzystaliśmy aranżacje AI. Nie wokale AI. Wszystkie pochwały należą się mnie" - zaznaczyła piosenkarka.

