Wraca na plan po kontrowersyjnym "Babygirl". Nowa rola owiana tajemnicą

Antonio Banderas znów na planie. Kogo zagra w tajemniczym filmie "Tony"?

Antonio Banderas od lat należy do najgorętszych hiszpańskich nazwisk w Hollywood. A to, co dzieje się u niego teraz, pokazuje jedno - na swoje pięć minut nigdy nie jest za późno. Choć mogło się wydawać, że w wieku 64 lat będzie grał coraz mniej, jego kariera właśnie nabiera nowego tempa. Niedawno podziwialiśmy go w jednym z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych filmów ubiegłego roku - "Babygirl" - a teraz dołącza do obsady owianego tajemnicą biografii jednej z najważniejszych postaci świata kulinariów.

Banderas dołącza do Dominica Sessy w projekcie biograficznym od A24. Film zatytułowany roboczo "Tony" ma rzucić nowe światło na nieznane dotąd rozdziały z życia Anthony’ego Bourdaina - charyzmatycznego i bezkompromisowego szefa kuchni, pisarza i podróżnika, który zmienił sposób, w jaki ludzie postrzegają jedzenie i podróże

Za kamerą stanie Matt Johnson, znany z nieszablonowych podejść do postaci kultury pop. Szczegóły fabularne są pilnie strzeżone, ale wiadomo, że akcja filmu rozgrywać się będzie latem 1976 roku w Provincetown - małej miejscowości artystów, która miała ogromny wpływ na wczesny światopogląd Bourdaina. Młodego Tony’ego zagra Sessa, a Banderas... Na ten moment ta informacja jest owiana tajemnicą.

"Tony". Kiedy premiera?

Projekt powstaje przy współpracy A24, Star Thrower Entertainment oraz Zapruder Films. W gronie producentów znaleźli się m.in. Tim i Trevor White, Matthew Miller oraz sam Johnson. Ciekawostką jest udział Kimberly Witherspoon - długoletniej agentki Bourdaina - która czuwa nad autentycznością produkcji.

To nie pierwsza współpraca Banderasa z A24. Pracował ze studiem właśnie choćby przy "Babygirl". Tymczasem Dominic Sessa, wschodząca gwiazda kina niezależnego, szykuje się do jednej z najbardziej wymagających ról w swojej karierze. Czy "Tony" okaże się przełomowym portretem jednego z najbardziej niepokornych głosów kulinarnego świata? Czekamy na ogłoszenie daty premiery.

