Brigitte Bardot - jedna z najbardziej znanych francuskich aktorek, legenda kina, symbol emancypacji kobiet - zmarła 28 grudnia w wieku 91 lat. Zagrała w ponad 50 filmach, pracowała z tak wybitnymi reżyserami, jak Jean-Luc Godard, Louis Malle, Roger Vadim czy Henri Georges Clouzot.

"Z wielkim smutkiem donosimy o śmierci naszej założycielki i przewodniczącej, pani Brigitte Bardot, światowej sławy aktorki i piosenkarki, która zdecydowała się porzucić swą karierę, by poświęcić życie i energię dobrobytowi zwierząt" - czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez Brigitte Bardot Fundation.



Była jedną z ikon kultury lat 50. i 60. XX wieku. W 1973 roku, mając 39 lat postanowiła zakończyć znakomicie rozwijającą się karierę i poświęcić działalności na rzecz ochrony zwierząt.

Chappell Roan wycofuje się ze słów o Brigitte Bardot. "Nie wiedziałam"

Śmierć legendy kina wstrząsnęła branżą. Głos w mediach społecznościowych zabrało wiele gwiazd, w tym laureatka Grammy i aktywistka wspierająca społeczność LGBTQ+ Chappell Roan. Jak się jednak później okazało, artystka nie do końca zdawała sobie sprawę z poglądów Bardot. Ostra reakcja fanów uświadomiła jej, że popełniła błąd. Francuzka bowiem jawnie krytykowała ruch #metoo, a jej skrajnie prawicowe wypowiedzi i uwagi niejednokrotnie wywoływały kontrowersje.

Roan szybko skorygowała wpis w mediach społecznościowych, dodając: "Nie wiedziałam, jakie to szalone rzeczy reprezentuje pani Bardot. Oczywiście, nie pochwalam tego. Bardzo rozczarowujące odkrycie".

