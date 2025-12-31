Polski kryminał jest dziś niemal zapomniany. Wciąż wywołuje dreszcze

"Wściekły" (1979): zapomniany film kryminalny. Historia oparta na faktach

"Wściekły" w reżyserii Romana Załuskiego opowiada o śledztwie, którego celem było wyjaśnienie tajemniczych zabójstw w różnych miejscach Polski. Inspiracją do scenariusza stało się opowiadanie autorstwa Jerzego R. Milcza o Władysławie Baczyńskim, który w latach 1946-1957 pozbawił życia cztery osoby. Za dokonane czyny i plany popełnienia kolejnych przestępstw mężczyznę stracono w 1960 roku.

Grany przez Bronisława Cieślaka młody oficer milicji, prowadzący w filmie to skomplikowane śledztwo, nazywał się Bogdan Zawada, tak samo, jak inżynier ze "Znaków szczególnych". Zbieżność nie była przypadkowa. Reżyser nie chciał, by widzowie porównywali bohatera do porucznika Borewicza. Kpt. Bogdan Zawada z Komendy Głównej MO jest karnym i zdyscyplinowanym funkcjonariuszem, chodzi w garniturze i krawacie, ma żonę i dziecko, nie nadużywa ironii ani sarkazmu. Jednym słowem - zupełne przeciwieństwo Borewicza. A ponieważ to rodzina miała uwiarygodnić bohatera, reżyser zaangażował do filmu także ówczesną żonę aktora i jego 3-letnią córeczkę Katarzynę.

Mimo starań Załuskiego spora część publiczności twierdziła, że równie dobrze produkcja mogłaby być jednym z odcinków "07 zgłoś się".

"Wściekły": znakomita obsada

Romanowi Załuskiemu udało się również zaangażować do "Wściekłego" Barbarę Brylską, która w tamtych latach biła rekordy popularności. Mimo że bardzo zajęta w zagranicznych produkcjach, aktorka nie chciała odmówić reżyserowi, którego bardzo ceniła od czasu zdjęć do filmu "Anatomia miłości". Nawet do ról epizodycznych skompletował znakomitą obsadę, w tym m.in. Zofię Czerwińską, Krzysztofa Kowalewskiego, Bogusława Lindę, Ignacego Machowskiego, Zbigniewa Buczkowskiego czy Wiesława Drzewicza.

