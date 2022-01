Gina Gershon i Wallace Shawn stwierdzili, że nie należy z powodu tych oskarżeń bojkotować filmów Woody'ego Allena . Powiedzieli też, że nieprzeciętny talent filmowca rozgrzesza go z wszelkich win.

"Uniemożliwianie wielkim artystom pracy nikomu nie służy, nawet domniemanym ofiarom" - stwierdziła aktorka. A jej kolega z planu powiedział wprost, że córka Allena zmyśla.



Woody Allen od lat oskarżany jest o molestowanie seksualne

Woody Allen od lat oskarżany jest przez adoptowaną córkę o molestowanie seksualne, jakiego miała ona doświadczyć we wczesnych latach dzieciństwa. Po raz ostatni swoje zarzuty Dylan Farrow powtórzyła we wstrząsającym filmie dokumentalnym "Allen kontra Farrow" , który trafił do HBO GO w marcu zeszłego roku.

Po premierze produkcji przedstawiającej analizę jednego z najgłośniejszych skandali w historii Hollywood, w mediach na nowo rozgorzała dyskusja na temat tego, czy artyści, na których ciążą tak poważne oskarżenia, powinni zostać zepchnięci w niebyt. Wielu odbiorców regularnie apeluje w sieci o bojkotowanie dzieł Allena, a niektóre współpracujące z nim dawniej gwiazdy jednoznacznie zdystansowały się od napiętnowanego filmowca, a nawet przeprosiły za to, że grały w jego filmach. W gronie tym znaleźli się m.in. Timothee Chalamet , Rebecca Hall i Greta Gerwig .

"Talent reżysera rozgrzesza go z win"

Nie wszyscy jednak podzielają negatywną opinię o Allenie, który konsekwentnie zaprzecza wszelkim stawianym mu zarzutom. Gwiazdy jego najnowszego filmu, który miał premierę w 2020 roku, stanęły właśnie w obronie okrytego złą sławą reżysera. Gina Gershon i Wallace Shawn , którzy wystąpili w komediodramacie "Hiszpański romans" , zabrali głos w tej sprawie w wywiadzie udzielonym chicagowskiej stacji telewizyjnej "WGN-TV".

Gershon próbowała usprawiedliwiać reżysera, a skandal z jego udziałem określiła mianem "sprawy rodzinnej", której nie należy roztrząsać publicznie. Zdaniem aktorki, branża i widzowie winni skupiać się na dokonaniach Allena, a nie jego życiu prywatnym. Co więcej, według Gershon nieprzeciętny talent reżysera niejako rozgrzesza go z win.

"Jeśli ktoś jest mu przeciwny, faktycznie nie powinien u niego grać. Ja zdecydowałam się wystąpić w jego filmie z prostego powodu - uważam, że jest geniuszem" - wyjaśniła Gershon w odpowiedzi na pytanie o to, co sądzi o aktorach, którzy publicznie zdystansowali się od Allena.

Aktorka skrytykowała też przeprowadzającego wywiad Deana Richardsa sugerując, że swoimi pytaniami o oskarżenia pod adresem Allena, chce wzbudzić sensację.

"Uniemożliwianie wielkim artystom pracy nikomu nie służy, nawet domniemanym ofiarom. To smutne, że prowadzisz tę rozmowę skupiając się na kontrowersjach, a nie na tym, jak niesamowitym artystą jest Woody. Inspiruje mnie jako aktorkę, od kiedy pamiętam, dlatego byłam niezwykle podekscytowana perspektywą współpracy z nim" - powiedziała gwiazda serialu "Riverdale".



Zdjęcie Woody Allen, Wallace Shawn i Elena Anaya na planie filmu "Hiszpański romans" / materiały prasowe

"Czuję, że Woody jest niewinnym człowiekiem"

Jeszcze dalej posunął się Wallace Shawn, który stwierdził wprost, iż nie wierzy przybranej córce Allena.

"Jestem zaznajomiony z tą sprawą i uważam, że to, co się wydarzyło zdaniem Dylan Farrow, w rzeczywistości nie miało miejsca. Czuję, że Woody jest niewinnym człowiekiem i to niesprawiedliwe, że w ogóle o tym teraz rozmawiamy. System prawny zdecydował, że jest niewinny, więc teraz wyrok wydaje sąd opinii publicznej" - podkreślił aktor.

Aktor wysnuł też tezę, iż oburzeni domniemanymi występkami Allena ludzie zapewne też mają coś na sumieniu. "Każdy z nas ma życie prywatne, w którym przytrafiały się nam różne dziwne rzeczy. Jestem pewien, że większość twoich widzów i słuchaczy zrobiło kiedyś coś, z czego nie jest dumna" - stwierdził Shawn.



Podobnie myśli jego koleżanka z planu "Hiszpańskiego romansu". "Teraz każdą prywatną sprawę omawia się publicznie i rozkłada na czynniki pierwsze. Zawsze myślałam, że w tym kraju jesteś niewinny, dopóki nie udowodni ci się winy. Gdyby tak nie było, wszyscy prawdopodobnie bylibyśmy już zrujnowani" - skwitowała Gershon.

"Hiszpański romans": Fabuła, obsada, zwiastun

Mort Rifkin jest emerytowanym profesorem filmoznawstwa, który nie przepada za amerykańską klasyką, preferując spotkania z prawdziwymi autorami typu Ingmar Bergman, Luis Buñuel czy Jean-Luc Godard. Jest z nimi zżyty do tego stopnia, że gdy przyjeżdża wraz z pracującą w Public Relations żoną na festiwal filmowy w San Sebastián, woli przerabiać w głowie ich dzieła, niż uczestniczyć w imprezie świętującej piękno X Muzy.

Być może dlatego, że mimo wielu lat prób Mort nie napisał wciąż genialnej książki, którą powinien był do tej pory napisać, a każda porażka w spotkaniu wyobraźni z niezapisaną stroną tworzyła w jego umyśle nowe neurozy. Gdy przyszły literat i znawca kina odkrywa, że jego żona woli młodszych i "z dokonaniami", serce krwawi mu z żalu. Na szczęście spotyka uroczą hiszpańską kardiolożkę, która, jak się okazuje, także żyje w nieudanym małżeństwie. Czy ta dwójka będzie w stanie sobie wzajemnie pomóc? I co ważniejsze, czy Mort przekona się do współczesnego kina?



W filmie główne role zagrali: Gina Gershon , Wallace Shawn i Christoph Waltz .



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Hiszpański romans" [trailer] materiały prasowe

