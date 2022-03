Nowy nabywca nie będzie się nudził w tej niezwykłej willi, która ma 11 sypialni, dwa baseny, plac do gry w bule, prywatny gaj oliwny i winnicę. Jeśli jednak zatęskni za towarzystwem innych ludzi, to po zaledwie 30 minutach jazdy samochodem znajdzie się w Cannes. Do tego, jak podkreśla w rozmowie z "Evening Standard" Mervi Ghiotti z biura Carlton International, "w tej willi można się poczuć jak w butikowym hotelu".



Ale największym atutem wpływającym na renomę tego domu jest osoba Brigitte Bardot , która zamieszkała w Le Castelet tuż po tym, jak w 1957 roku rozwiodła się z Rogerem Vadimem . Aktorka mogła wtedy cieszyć się nie tylko spokojem, ale też towarzystwem znanych sąsiadów - francuskiego pisarza i reżysera filmowego Marcela Pagnola czy aktora Jeana Maraisa.



Reklama

Le Castelet: Willa Brigitte Bardot wystawiona na sprzedaż

Niestety, trudno było jej opędzić się od mieszkańców okolicznych miejscowości, szczególnie młodych chłopców, zafascynowanych piękną gwiazdą kina. To jednak nie przeszkadzało aktorce, które przez kilka lat traktowała rezydencję jako swoją bezpieczną przystań. Była nawet skora kupić tę posiadłość, ale za radą swojej mamy zdecydowała się na kupno nieco tańszej willi w Saint Tropez.



Willa Le Castelet przez długi czas była zaniedbana, a odrestaurowanie jej trwało przez kilka lat. Teraz aktualny właściciel szuka kupca. Za ten skrawek raju na Riwierze Francuskiej trzeba zapłacić 5,9 mln euro.



Brigitte Bardot: Skandalistka z misją 1 / 10 Prezydent Francji Charles de Gaulle nazwał ją "francuskim artykułem eksportowym równie ważnym, jak samochody Renault". Simone de Beauvoir napisała, że Bardot jest symbolem "nowej kobiety", nie bojącej się własnej seksualności i zawsze panującej nad sytuacją. Bardot wystąpiła w sumie w 47 filmach i zaśpiewała ponad 60 piosenek. Źródło: Getty Images Autor: Bettmann udostępnij

Zobacz również:

Ukrainy będzie bronił Rambo? Sylvester Stallone komentuje

Sean Penn opuszcza Ukrainę? Zmierza do Polski

Ukraińska Akademia Filmowa: Apel o bojkot rosyjskich produkcji

Gwiazdy solidaryzują się z Ukrainą. Kto zabrał głos?