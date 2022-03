Ukrainy będzie bronił Rambo? Sylvester Stallone komentuje!

Słynny odtwórca ról Rocky'ego i Rambo wpis ten zilustrował memem, którego bohaterem jest zagubiony w chaosie wojny piesek.



Znaleźli psa, nazwali go Rambo

"Błogosław wszystkim niesamowicie odważnym mężczyznom, kobietom i dzieciom... Ten koszmar i okrutna tragedia muszą się skończyć!" - napisał na Instagramie Sylvester Stallone .

Mem udostępniony przez hollywoodzkiego gwiazdora pochodzi z wiralowego filmiku (opublikowanego pierwotnie w serwisie Reddit), na którym ukraińscy żołnierze, stawiający opór rosyjskim wojskom, poinformowali, że zaopiekowali się bezpańskim "zmarzniętym" szczeniakiem.



Nazwali go "Rambo" i zażartowali, że sympatyczny piesek będzie ich teraz bronił przed najeźdźcami.

W minutowym klipie zamaskowany żołnierz stwierdza: "On jest naszym obrońcą, prawda Rambo?" I dodaje: "Żal nam się go zrobiło, na zewnątrz było zimno. Zabraliśmy go na nasz posterunek i został z nami".

Przed kamerą szczeniak jest lekko zdezorientowany, ale kręci się ufnie po posterunku żołnierzy, przez cały czas machając przyjaźnie ogonkiem. Fani gwiazdora mają nadzieję, że piesek będzie równie "niezniszczalny", jak sam filmowy Rambo.

Urodzony 6 lipca 1946 roku Sylvester Stallone to nie tylko aktor, ale również reżyser, scenarzysta i producent. W czasie swej kariery wykreował postaci, które przeszły do historii kinematografii: boksera Rocky’ego Balboę oraz Johna Rambo, weterana wojny w Wietnamie.

Zdjęcie Sylvester Stallone w filmie "Rambo: Pierwsza krew" (1992) / Sunset Boulevard/Corbis / Getty Images

