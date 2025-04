Wielka rola Marcina Dorocińskiego. "Minghun" od 2 maja na VOD

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

"Minghun" to poruszające, czułe i osobiste kino, które opowiada o najważniejszych wartościach w życiu człowieka, dając widzowi to, co w naszych czasach najpotrzebniejsze – nadzieję. Film znalazł się w konkursie głównym 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Zdjęcie Kadr z filmu "Minghun" / Łukasz Bąk / materiały prasowe