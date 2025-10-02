Widowiskowe sceny akcji w telewizji. Ten film wbija w fotel

Jason Charles Bourne, tajny agent wyszkolony przez CIA, to fikcyjna postać stworzona przez Roberta Ludluma. Amerykański pisarz uczynił ją bohaterem swoich trzech kolejnych książek. Serię rozpoczął w 1980 roku "Tożsamością Bourne'a", a następnie kontynuował "Krucjatą" (1986) i "Ultimatum" (1990). Oczywiście o bohatera szybko upomniało się kino.

"Dziedzictwo Bourne'a" to kolejna część filmowej sagi, opowiadająca o wydarzeniach, które miały miejsce bezpośrednio po tym, co stało się w "Ultimatum Bourne'a".

Seria zdobyła popularność przede wszystkim za sprawą głównej roli Matta Damona. Fani wiedzą jednak z pewnością, że w "Dziedzictwie" aktor się nie pojawia. Tym razem w głównej roli zobaczymy równie przekonującego Jeremy'ego Rennera ("The Hurt Locker - W pułapce wojny", "Miasto złodziei", "Mission: Impossible - Ghost Protocol", "Avengers"). Dla fanów gatunku to pozycja obowiązkowa.

Zdjęcie Edward Norton w filmie "Dziedzictwo Bourne'a" / Czwórka / materiały prasowe

"Dziedzictwo Bourne'a": fabuła, obsada

Publiczne ujawnienie się Bourne'a pod koniec poprzedniej części okazało się być iskrą, która mogła zagrozić latom prac rozwojowych, służącym szkoleniu lepszych agentów i wojowników. Teraz widzowie odkryją, że istnieje mnóstwo programów wywiadowczych, a stworzony przez CIA Treadstone był jednym z wcześniejszych.



Aaron Cross (dwukrotnie nominowany do Oscara Jeremy Renner) jest jednym z sześciu agentów programu Outcome. W przeciwieństwie do Treadstone CIA, agenci Outcome zostali przeszkoleni na potrzeby Departamentu Obrony do udziału w samotnych, wyjątkowo ryzykownych, długoterminowych zadaniach wywiadowczych. Oba programy stworzył jeden człowiek, pułkownik Eric Byer (trzykrotnie nominowany do Oscara Edward Norton) - dyrektor tajnej agencji NRAG. Gdy przez akty dywersji Bourne’a jego imperium chyli się ku upadkowi, postanawia chronić siebie i wyeliminować wszystkich, łącznie z naukowcami i badaczami medycznymi, którzy pomogli stworzyć te programy szpiegowskie.

Odtąd zarówno agenci, jak i osoby, które ich nadzorują, stają się jego celem. Śmiertelne niebezpieczeństwo grozi dr Marcie Shearing (laureatka Oscara Rachel Weisz). Aaron jest jednym z jej podopiecznych. Marta musi zaufać Aaronowi, jeśli chce pozostać przy życiu.

"Dziedzictwo Bourne'a" w telewizji. Gdzie i o której oglądać?

Film "Dziedzictwo Bourne'a" zostanie wyemitowany w piątek, 3 października, w Czwórce o godz. 22.05.