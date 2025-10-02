Widowiskowe sceny akcji w telewizji. Ten film wbija w fotel
Podaje się za Jasona Bourne'a, ale nie wie, kim naprawdę jest i dlaczego potrafi zabijać z zimną krwią. Wie tylko jedno: jest ruchomym celem, który musi uciekać. Tak w skrócie wygląda historia jednego z najsłynniejszych kinowych bohaterów. Kolejną odsłonę jego przygód będzie można 3 października obejrzeć w telewizji. Na widzów Czwórki czekają spektakularne sceny akcji, przemyślana intryga i świetna obsada.
Jason Charles Bourne, tajny agent wyszkolony przez CIA, to fikcyjna postać stworzona przez Roberta Ludluma. Amerykański pisarz uczynił ją bohaterem swoich trzech kolejnych książek. Serię rozpoczął w 1980 roku "Tożsamością Bourne'a", a następnie kontynuował "Krucjatą" (1986) i "Ultimatum" (1990). Oczywiście o bohatera szybko upomniało się kino.
"Dziedzictwo Bourne'a" to kolejna część filmowej sagi, opowiadająca o wydarzeniach, które miały miejsce bezpośrednio po tym, co stało się w "Ultimatum Bourne'a".
Seria zdobyła popularność przede wszystkim za sprawą głównej roli Matta Damona. Fani wiedzą jednak z pewnością, że w "Dziedzictwie" aktor się nie pojawia. Tym razem w głównej roli zobaczymy równie przekonującego Jeremy'ego Rennera ("The Hurt Locker - W pułapce wojny", "Miasto złodziei", "Mission: Impossible - Ghost Protocol", "Avengers"). Dla fanów gatunku to pozycja obowiązkowa.
Publiczne ujawnienie się Bourne'a pod koniec poprzedniej części okazało się być iskrą, która mogła zagrozić latom prac rozwojowych, służącym szkoleniu lepszych agentów i wojowników. Teraz widzowie odkryją, że istnieje mnóstwo programów wywiadowczych, a stworzony przez CIA Treadstone był jednym z wcześniejszych.
Aaron Cross (dwukrotnie nominowany do Oscara Jeremy Renner) jest jednym z sześciu agentów programu Outcome. W przeciwieństwie do Treadstone CIA, agenci Outcome zostali przeszkoleni na potrzeby Departamentu Obrony do udziału w samotnych, wyjątkowo ryzykownych, długoterminowych zadaniach wywiadowczych. Oba programy stworzył jeden człowiek, pułkownik Eric Byer (trzykrotnie nominowany do Oscara Edward Norton) - dyrektor tajnej agencji NRAG. Gdy przez akty dywersji Bourne’a jego imperium chyli się ku upadkowi, postanawia chronić siebie i wyeliminować wszystkich, łącznie z naukowcami i badaczami medycznymi, którzy pomogli stworzyć te programy szpiegowskie.
Odtąd zarówno agenci, jak i osoby, które ich nadzorują, stają się jego celem. Śmiertelne niebezpieczeństwo grozi dr Marcie Shearing (laureatka Oscara Rachel Weisz). Aaron jest jednym z jej podopiecznych. Marta musi zaufać Aaronowi, jeśli chce pozostać przy życiu.
Film "Dziedzictwo Bourne'a" zostanie wyemitowany w piątek, 3 października, w Czwórce o godz. 22.05.