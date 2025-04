Widowisko pełne akcji dzisiaj w Polsacie. Znakomity thriller sensacyjny

Oprac.: Justyna Miś Wiadomości

"Rekrut" to film szpiegowski z 2003 roku, który trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. Opowiada o młodym absolwencie, Jamesie Claytonie, który zostaje zwerbowany do CIA i przechodzi intensywne szkolenie pod okiem doświadczonego agenta Waltera Burke'a. W rolach głównych wystąpili Colin Farrell oraz Al Pacino. Film zostanie dzisiaj wyemitowany w telewizji.

Zdjęcie "Rekrut" / NG Collection / Interfoto / Forum / Agencja FORUM