"Wicked: Na dobre" rozbija bank. To jeden z ostatnich hitów 2025 roku?

W USA "Wicked: Na dobre" zarobiło 150 milionów dolarów. Oznacza to, że spełniły się najbardziej optymistyczne przewidywania analityków. To najlepszy debiut filmu opartego na broadwayowski musical w historii.

Poza Stanami Zjednoczonymi kontynuacja musicalowego hitu zarobiła 76 milionów dolarów. To o 13% więcej od pierwszej części serii. Najbardziej dochodowymi rynkami okazały się Wielka Brytania (24,4 miliona dolarów), Australia (8,6 miliona dolarów), Niemcy (4,1 miliona dolarów), Korea Południowa (3,8 miliona dolarów) i Meksyk (3,7 miliona dolarów).

Pierwsza część "Wicked" zarobiła w swój pierwszy weekend 162,7 miliona dolarów na całym świecie.

"Wicked: Na dobre". O czym opowiada adaptacja popularnego musicalu?

Elphaba (Cynthia Erivo), obecnie demonizowana jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu, ukryta w lesie Oz, desperacko próbuje ujawnić prawdę o Czarodzieju (Jeff Goldblum). Tymczasem Glinda (Ariana Grande) stała się symbolem Dobra dla Oz, mieszka w pałacu w Szmaragdowym Mieście i korzysta z przywilejów sławy i popularności. Zgodnie z instrukcjami Madame Morrible (Michelle Yeoh), Glinda służy Oz, zapewnia mieszkańców, że wszystko jest w porządku pod rządami Czarodzieja.

Wraz z rosnącą sławą Glinda przygotowuje się do ślubu z księciem Fiyero (Jonathan Bailey). Jednak dręczy ją rozłąka z Elphabą. Próbuje doprowadzić do pojednania między Elphabą a Czarodziejem, lecz jej wysiłki zakończą się fiaskiem, pogłębiając przepaść między przyjaciółkami. Glinda i Elphaba będą musiały po raz ostatni się zjednoczyć. Ich niezwykła przyjaźń stanie się osią, od której zależy ich przyszłość. By odmienić siebie i całe Oz na dobre, będą musiały obdarzyć wzajemnym zaufaniem i empatią.

"Wicked: Na dobre" Jona M. Chu to kontynuacja zeszłorocznego hitu. Pierwszą część adaptacji musicalu Stephena Schwartza i Winnie Holzman zarobiła ponad 759 milionów dolarów na całym świecie. Otrzymała także 10 nominacji do Oscara, w tym za produkcję roku oraz role Cynthii Erivo i Ariany Grande. Wkrótce przekonamy się, czy "Na dobre" powtórzy sukces swojego poprzednika.