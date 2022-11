To spora niespodzianka dla tych, którzy oczekują przesłodzonej komedii, w której wszyscy bohaterowie siadają przy stole uginającym się od dwunastu tradycyjnych potraw i patrzą na pięknie ubraną choinkę, następnie wspólnie śpiewają kolędy, dzielą się opłatkiem aż wreszcie wręczają sobie prezenty - często nietrafione lub podarowane z nie do końca szczerym uśmiechem - tak reklamuje "Święta inaczej" dystrybutor filmu.

Główna bohaterka Ewa (w tej roli Daria Widawska), jak co roku do świąt Bożego Narodzenia przygotowuje się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, ale tym razem nic nie pójdzie po jej myśli. Świat Ewy legnie w gruzach, gdy kobieta przypadkowo dowie się, że mąż ją zdradza, córka oszukuje, a syn trzyma stronę ojca. Nic tylko wsiąść do pociągu w nieznane i po raz pierwszy w życiu zrobić coś spontanicznie. W obrazie zobaczymy też. m.in. Wiktorię Gąsiewską i Kubę Zdrójkowskiego.

"Do ostatniej kości" przenosi widzów do Stanów Zjednoczonych lat 80. Jedną z głównych bohaterek historii jest osiemnastoletnia Maren (w tej roli Taylor Russell ), która mieszka ze swoim ojcem (Andre Holland) w spartańskich warunkach. Na pierwszy rzut oka dziewczyna wydaje się zwykłą licealistką, ale szybko dowiadujemy się, że od dzieciństwa przejawia skłonności kanibalistyczne, przez co regularnie musi zmieniać miejsce zamieszkania. Po ataku na koleżankę ze szkoły zostaje porzucona przez ojca, który w pożegnalnym nagraniu dźwiękowym tłumaczy, że nie mógł już znieść życia z nią pod jednym dachem i od teraz musi radzić sobie sama. Zrozpaczona Maren rozpoczyna tułaczkę po kolejnych stanach Ameryki. Kiedy spotka na swojej drodze młodego kanibala, włóczęgę Lee ( Timothee Chalamet ), połączy ją z nim uczucie. Dzięki niemu dziewczyna powoli dojrzewa do tego, by poznać historię swojej rodziny i odnaleźć mamę, która wkrótce po porodzie zostawiła ją z tatą. Niestety, po drodze odkrywa, że ktoś ją śledzi i może grozić jej śmiertelne niebezpieczeństwo.

Animacja Disneya "Dziwny świat" to historia niezwykłej podroży Cladów - legendarnej rodziny odkrywców. W składzie tej nietuzinkowej drużyny znajdziemy niesfornego żelkowatego stwora, trójnogiego psa i całą menażerię dziwacznych istot, które wraz z Cladami przemierzają nieznany i zdradliwy ląd pełen niebezpiecznych tajemnic. W filmie znajdzie się też pierwsza jawnie homoseksualna nastoletnia postać w animacji Disneya. To 16-letni synem głównego bohatera, którego ciągnie do przygód poza farmą swojego ojca. Będzie je przeżywać ze szkolną sympatią.

W 2017 światem wstrząsnęła informacja o wielkim skandalu w Hollywood. Reporterki "New York Timesa", Megan Twohey i Jodi Kantor przedstawiły historię, która skruszyła milczenie wokół tematu molestowania seksualnego przez najpotężniejszego producenta Hollywood - Harveya Weinsteina. Wykorzystywanie, szantażowanie i tuszowanie przestępstw przez szefa Miramaxu i The Weinstein Company trwało od dziesięcioleci. Publikacja "NYT" zapoczątkowała ruch #MeToo. W filmie "Jednym głosem" w rolach dziennikarek zobaczymy: nominowaną dwukrotnie do Oscara Carey Mulligan ("Obiecująca. Moda. Kobieta") oraz Zoe Kazan, nominowaną do Emmy za rolę w serialu "Olive Kitteridge".

"Moonage Daydream" to opowiedziana za pomocą wysublimowanych, kalejdoskopowych, nigdy wcześniej niewidzianych materiałów filmowych, pełnometrażowa, doświadczalna odyseja filmowa Bretta Morgena ("Kurt Cobain: Życie bez cenzury") zgłębia twórczą, muzyczną i duchową podróż Davida Bowiego. Film jest prowadzony przez narrację samego Davida Bowiego.

Francuski thriller społeczny "Na pełny etat" ukazuje horror współczesnych kobiet, które żyją pod ciągłą presją otaczającego je świata. Film śledzi kilka dni z życia samotnej matki Julie (Laure Calamy, która za tę rolę otrzymała nagrodę na ubiegłorocznym festiwalu w Wenecji), w trakcie których wszystko, co może pójść źle, idzie źle. Ogólnokrajowy strajk oznacza całkowite zatrzymanie transportu publicznego, zagrażając jej dojazdom do pracy. Ostatnia próba znalezienia pracy bardziej zgodnej z wykształceniem Julie, naraża ją na niebezpieczeństwo utraty obecnej. Opiekunka dzieci odchodzi. W weekend musi zorganizować przyjęcie urodzinowe syna. A jej były mąż spóźnia się z wypłatą alimentów, przez co Julie zostaje bez pieniędzy. Kolejne problemy tworzą nowe kryzysy, wpędzając Julie w jeszcze większy stres i lęk. Kobieta żyje pod coraz większą presją. Taka sytuacja może doprowadzić do nieszczęścia...

"Superheroes" w reżyserii Szymona Gonery to wzruszający pełnometrażowy materiał dokumentalny pełen empatii, szczerości i determinacji, w walce o lepsze jutro. Przedstawia niezwykłe historie ludzi zmagających się z codziennym okrucieństwem wojny w Ukrainie. To w szczególności historie uchodźców próbujących wydostać się z atakowanego kraju, jak i historie ich sąsiadów - Polaków, którzy w akcie dobroci bohatersko im pomagają. Zdjęcia do filmu powstały w ciągu kilku miesięcy, w 2022 roku na terenie: Polski, Ukrainy oraz Francji.

