Timothée Chalamet w nowym filmie "Bones and All". Pierwszy zwiastun!

Timothee Chalamet w filmie "Bones and All"

"Bones and All" to pierwszy film, który został nakręcony przez, pochodzącego z Włoch, Lukę Guadagnino w Stanach Zjednoczonych. Tytuł jest adaptacją powieści Camille DeAngelis, a scenariusz napisał David Kajganich ("Nienasyceni", "Suspiria").



Główne role w filmie zagrali: Timothee Chalamet ( "Tamte dni, tamte noce" , "Diuna" , "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" ) i Taylor Russell ("Fale", serial "Zagubieni w kosmosie").

Po sukcesie filmu "Tamte dni, tamte noce" Guadagnino już kilka razy próbował stworzyć coś razem z Timothee Chalametem , ale na przeszkodzie stawał napięty kalendarz młodego gwiazdora.



"Bones and All" to historia, łącząca elementy horroru i prawdziwego love-story.



Jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły, bohaterami filmu jest dwójka "przeklętych przez gwiazdy" kochanków-kanibali, którzy wyruszają w liczącą tysiące mil szaloną podróż. W finale okaże się, czy pomimo różnych przeciwności, ich miłość przetrwa.

"Bones and All": Pierwszy teaser i premiera w Wenecji

Pojawił się właśnie pierwszy teaser produkcji. Na swoim Twitterze zamieścił go Timothee Chalamet. "Nie myśl, że jestem złą osobą" - mówi bohater grany przez młodego aktora. Dziewczyna, którą chłopak spotyka na swej drodze, szuka swego ojca, aby zrozumieć, dlaczego musi... zabijać i jeść ludzi, którzy ją kochają.

"Jest coś w osobach pozbawionych praw wyborczych, w ludziach żyjących na marginesie społeczeństwa, co mnie pociąga i dotyka. Chcę zobaczyć, gdzie kończą się ich możliwości. Film jest dla mnie medytacją nad tym, kim jestem i jak mogę przezwyciężyć to, co czuję, zwłaszcza jeśli jest to coś, czego nie mogę w sobie kontrolować. I wreszcie - co najważniejsze - chcę odnaleźć się w spojrzeniu drugiego człowieka" - powiedział o swym filmie Luca Guadagnino.

W filmie występują również: Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, Chloe Sevigny, David Gordon Green, Andre Holland, Jessica Harper oraz Francesca Scorsese.

Obraz "Bones and All" będzie miał swoją światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu w Wenecji, który odbywa się w tym roku od 31 sierpnia do 10 września. Na ekrany kin tytuł trafi 23 listopada.



Timothee Chalamet: Książę Hollywood 1 / 10 Chalamet jest pół-Amerykaninem, pół-Francuzem: jego matka, Nicole Flender, jest Amerykanką pochodzenia żydowskiego a ojciec, Marc Chalamet, Francuzem. Wychował się w Nowym Jorku, ale w dzieciństwie dużo czasu spędzał też we Francji. Początkowo jego marzeniem było zostać zawodowym piłkarzem - jako nastolatek jeździł nawet jako trener na obozy piłkarskie. Swoją pasję do aktorstwa rozwijał w prestiżowej nowojorskiej szkole LaGuardia, gdzie chodziła też jego starsza siostra Pauline, a swego czasu także Robert De Niro i Al Pacino. Źródło: Getty Images Autor: Mike Marsland/WireImage udostępnij

