Scenariusz filmu "Igrzyska śmierci. Ballada ptaków i węży" oparty jest na książce Suzanne Collins "Ballada ptaków i węży". Prequel legendarnej serii wyreżyserował twórca większości filmów wchodzących w jej skład - Francis Lawrence . Fenomenalną Jennifer Lawrence zastąpiła tym razem na ekranie Rachel Zegler . U jej boku oglądamy Toma Blytha jako młodego Coriolanusa Snowa (w starszą wersję tej postaci wcielał się Donald Sutherland ). W pozostałych rolach wystąpili: Peter Dinklage, Viola Davis, Hunter Schafer , Josh Andrés Rivera i Jason Schwartzman . Cześć zdjęć do hollywoodzkiej superprodukcji kręcona była... w Polsce, m.in. we wrocławskiej Hali Stulecia.



Każda saga ma swój początek, a każdy bunt potrzebuje pierwszej iskry. Oto Dziesiąte Głodowe Igrzyska. W Kapitolu 18-letni Coriolanus Snow zamierza skorzystać z szansy, jaką jest rola mentora i zdobyć sławę. Potężny niegdyś ród Snowów podupadł i przyszłość Coriolanusa zależy od tego, czy zdoła pokonać konkurentów. Tyle że fortuna nie bardzo mu sprzyja, bo otrzymuje poniżające zadanie. Zostaje mentorem Lucy Gray Baird (Zegler), dziewczyny z Dystryktu Dwunastego, najbiedniejszego z biednych.

Ich losy będą od teraz nierozerwalnie ze sobą splecione - każda decyzja, którą podejmie Snow, może prowadzić do sukcesu lub porażki, triumfu lub klęski. Na arenie rozgrywa się walka na śmierć i życie. Poza areną w Coriolanusie zaczyna budzić się współczucie dla skazanej na zgubę trybutki... Czy warto przestrzegać zasad, gdy liczy się tylko przetrwanie za wszelką cenę?

"Niewierni w Paryżu" to pięćdziesiąty film w dorobku reżysera i scenarzysty - Woody’ego Allena , twórcy nagrodzonych Oscarami: "O północy w Paryżu", "Vicky Cristina Barcelona" czy "Annie Hall". I całkiem możliwe, że ostatni. "Nie wiem, czy mam jeszcze wystarczająco siły, by spędzać tyle czasu na zbieraniu pieniędzy" - wyznał kultowy twórca.



Fanny ( Lou de Laâge ) i Jean ( Melvil Poupaud ) sprawiają wrażenie idealnego małżeństwa - oboje mają sukcesy zawodowe, mieszkają w przepięknym apartamencie w ekskluzywnej dzielnicy Paryża i wydaje się, że są w sobie zakochani tak samo jak byli, kiedy spotkali się po raz pierwszy. Ale kiedy Fanny przypadkowo wpada na Alaina ( Niels Schneider ), byłego kolegę z liceum, zwala ją z nóg. Wkrótce spotykają się ponownie i stają się sobie coraz bliżsi...

Thriller "Dogman" to dowód na to, że Luca Bessona , twórcę "Leona zawodowca" i "Piątego elementu", stać jeszcze na bardzo dużo. Czy psy można kochać bardziej od własnej rodziny? Douglas ( Caleb Landry Jones ) nie ma co do tego wątpliwości. Potworne tortury, którym poddany został jako dziecko przez fundamentalistycznie religijnych ojca i brata, zmieniły go na zawsze. Już jako dorosły Douglas szuka sprawiedliwości, tożsamości i miejsca dla siebie, eksperymentuje i chwyta dzień. Towarzyszą mu w tym wierne psy, które okażą się nie tylko lekarstwem na samotność, ale i świetnymi kompanami w walce z gangiem terroryzującym miasto...

W ostatnich latach przeplatanie filmów pełnometrażowych produkcjami o krótszym metrażu weszło w krew Pedro Almodóvarowi . Pomiędzy "Bólem i blaskiem" oraz "Matkami równoległymi" , hiszpański reżyser nakręcił krótkometrażowy "Ludzki głos" z Tildą Swinton . Z kolei teraz na ekrany kin wchodzi jego półgodzinny western "Dziwne ścieżki życia" .

Silva (Pedro Pascal) wyrusza konno przez pustynię w odwiedziny do znajomego szeryfa Jake'a (Ethan Hawke). Dwadzieścia pięć lat wcześniej zarówno szeryf, jak i Silva pracowali razem jako najemnicy. Silva odwiedza go, aby powspominać stare dzieje i tego wieczoru świętują swoje spotkanie. Po wspólnie spędzonej nocy Jake zdaje sobie sprawę, że powodem odwiedzin Silvy jednak nie są wspomnienia ich starej znajomości.



"Horror Story" , debiut pełnometrażowy Adriana Apanela , to przewrotna komedia o wchodzeniu w dorosłość, pełna ekscentrycznych postaci, które wprowadzają w życie głównego bohatera chaotyczną mieszankę horroru i komedii, burząc jego dotychczasowy świat. Na ekranie zobaczymy m.in.: Jakuba Zająca Michalinę Olszańską, Paulinę Gałązkę, Martę Stalmierską, Konrada Eleryka, a także Annę Seniuk i Mariana Opanię .

Tomek, świeżo upieczony absolwent bankowości, przyjeżdża do wielkiego miasta, by z przytupem rozpocząć dorosłe życie. Marzy o spektakularnym sukcesie, dzięki któremu odzyska względy swojej byłej dziewczyny i pokaże światu, na co go stać. Na początek, z braku funduszy decyduje się na wynajęcie pokoju w starej, rozpadającej się willi, zaludnionej przez gromadę ekscentrycznych lokatorów. Już pierwszej nocy orientuje się, że zamieszkał w domu rodem z horrorów. Wygląda na to, że stąd szybciej trafi do psychiatryka, niż do wymarzonej korporacji. Wielki świat szklanych biurowców, miłosnych podbojów i ogólnego "dolce vita" oddala się od Tomka, a jego młode życie pogrąża się w chaosie. Czy znajdzie w sobie dość siły, by wyrwać się z paszczy szaleństwa?

Akcja włoskiej komedii "Osobliwości sycylijskie" rozgrywa się w 1920 roku. Wybitny dramaturg Luigi Pirandello ( Toni Servillo ) wraca na rodzinną Sycylię, by wziąć udział w osiemdziesiątych urodzinach swojego mentora. Podróż powrotna niespodziewanie opóźnia się z uwagi na pogrzeb ukochanej niani bohatera. Pirandello nosi się z zamiarem napisania nowego utworu, ale boryka się z twórczym impasem. Przypadkiem trafia na Sebastiano i Onofrio, dwóch grabarzy, którzy prowadzą lokalną amatorską trupę teatralną, stanowiąc komediowy kontrapunkt dla poważnych tematów, jakim musi stawić czoła dramaturg. Pirandello jest wyraźnie zafascynowany tym, co widzi. Puszcza wodze fantazji, otwiera się na nowe pomysły, w efekcie czego stopniowo znajduje inspiracje dla swojego opus magnum, jakim okaże się dramat "Sześć postaci w poszukiwaniu autora".



Osiemnastoletnia Blanca ( Laura Lopez ) - główna bohaterka dramatu "Blanquita" - to zadziorna mieszkanka domu zastępczego, która przypadkowo znajduje się w centrum wydarzeń związanych z wysoko postawionymi politykami. Dziewczyna pod wpływem ekstremalnych emocji wydaje im walkę według własnych reguł. W mrocznej grze o sprawiedliwość staje się sensacją medialną i ikoną wielu kobiet. Jednak im więcej pytań, tym mniej jasna staje się jej rola w całej aferze.

Komedia "Ślicznotka 2. Początek" to druga część komedii obyczajowej "Ślicznotka", która swoją premierę miała w 2022 roku. Jej akcja rozgrywała się w niewielkim, pełnym barwnych mieszkańców miasteczku na wschodzie Polski, Michałowie. Tym co skłoniło twórców do powrotu do Michałowa (zielonej oazy, gdzie swojskość codziennie mierzy się z nowoczesnością) był sukces frekwencyjny pierwszego filmu. Kolejna odsłona "Ślicznotki" nie jest kontynuacją, ale prequelem opowiadającym wcześniejsze wydarzenia i losy bohaterów. Tym razem fabuła oparta jest na nieszczęśliwej miłości, rozgrywającej się w cieniu problemów lokalnej władzy marzącej o wielkiej polityce.



Dawno, dawno temu, gdy jeszcze nie istniał internet, tytułowych bohaterów filmu familijnego "Mukliki" można było spotkać prawie wszędzie. Ale w nowym, nie całkiem wspaniałym świecie, te małe, sympatyczne stworzonka mają coraz trudniejsze życie. A to dlatego, że uwielbiają by wszystko wokół nich było trochę zabałaganione i poprzestawiane. Przecież trochę nieporządku jeszcze nikomu nie zaszkodziło, prawda? To jest opowieść o rodzinie Muklików, która od bardzo dawna zamieszkuje zakamarki pewnego sklepu spożywczego. Nie jest to uporządkowany supermarket ale mały sklep gdzie bałaganu jest tak w sam raz dla rozsądnych ludzi oraz... dla Muklików. Ale niestety nadchodzą zmiany i to wcale nie na lepsze. Nasi sympatyczni bohaterowie będą musieli przebyć długą drogę by znaleźć nowy dom.



Dziesiątym - i zarazem ostatnim - filmem, który w piątek wszedł na ekrany polskich kin jest włoska produkcja "Anemos" . Jeżeli Bóg istnieje, dlaczego nie zarządza światem, który stworzył... Otoczeni przez materializm nie jesteśmy w stanie zadawać pytań o sens życia. Jednak wielu filozofów, mistyków, proroków, także Jezus, zadawali sobie pytanie o boskość świata materialnego. "Anemos" zachęca widza do zdefiniowania sensu życia oraz wzniesienia się poza codzienność i poszukiwania wewnętrznej boskości.