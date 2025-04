Pierwszy zwiastun wyczekiwanego filmu. Zachwyca obsadą pełną gwiazd

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

14 kwietnia do sieci trafił pierwszy zwiastun najnowszego dzieła Ariego Astera, cenionego twórcy takich tytułów jak "Midsommar. W biały dzień" czy "Dziedzictwo. Hereditary". Reżyser zaangażował do produkcji plejadę największych gwiazd, a główne role trafiły do Joaquina Phoenixa i Pedro Pascala. Film w przyszłym miesiącu stanie do walki o Złotą Palmę podczas festiwalu w Cannes.

Zdjęcie Kadr z filmu "Eddington" / materiały prasowe