Weekend w kinie: Gucci i Dubajki

Oparte na prawdziwych wydarzeniach "Dziewczyny z Dubaju" zdemaskują hipokryzję polskiego show-biznesu i ujawnią całą prawdę na temat tzw. "afery dubajskiej", w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu czy sportu.



Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Seks za wielkie pieniądze dla wielu z nich staje się codziennością. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę...



Na ekranie zobaczymy m.in.: Paulinę Gałązkę , Katarzynę Figurę , Jana Englerta , Beatę Ścibak-Englert , Katarzynę Sawczuk , Olgę Kalicką , Annę Karczmarczyk i Józefa Pawłowskiego . W obsadzie pojawiły się także zagraniczne gwiazdy: Giulio Berruti, Iacopo Ricciotti, Andrea Preti oraz Luca Molinari. Reżyserii podjęła się Maria Sadowska - autorka obsypanego nagrodami obrazu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" .



"Dom Gucci" w reżyserii Ridleya Scotta jest z pewnością jedną z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Nakręcony na podstawie książki Sary Gay Forden kryminał biograficzny inspirowany jest szokującą, prawdziwą historią rodzinnego imperium stojącego za włoskim domem mody Gucci. Trzy dekady miłości, zdrady, dekadencji, zemsty, zwieńczone w końcu morderstwem, pokazują, co znaczy nazwisko Gucci, ile jest warte i jak daleko posunie się rodzina, by nie wypuścić z rąk kontroli nad fortuną.

Główną rolę zagrała "Lady Gaga" , która po udanym występie w "Narodzinach gwiazdy" coraz śmielej stawia kroki w branży filmowej. Recenzenci określili kreację piosenkarki mianem "hipnotyzującej" i "przełomowej", a eksperci już wróżą artystce nominację do Oscara, a może nawet samą statuetkę. W pozostałych rolach gwiazdy kina: Adam Driver , Jeremy Irons , Al Pacino , Jared Leto i Salma Hayek .



Nowa animacja Disneya "Nasze magiczne Encanto" opowiada historię niezwykłej rodziny Madrigal. Ich pełen magii dom znajduje się w tętniącym życiem mieście - w cudownym i urokliwym miejscu zwanym Encanto, ukrytym w górach Kolumbii. Magia Encanto sprawiła, że każde dziecko w rodzinie posiada wyjątkową moc uzdrawiania, z wyjątkiem Mirabel. Kiedy magia otaczająca Encanto jest w niebezpieczeństwie, Mirabel odkrywa, że to właśnie ona, jako jedyna zwyczajna osoba w tej wyjątkowej rodzinie, może być jej ostatnią nadzieją.

W norweskim filmie familijnym "Mikołaj w każdym z nas 2" stolarz Andersen i Święty Mikołaj wracają, by pomóc małej Elizie w jej wielkiej misji uratowania Bożego Narodzenia... Mała wioska, jakich wiele? Lecz tutaj dzieje się coś dziwnego - ludzie zaczynają zapominać. Coraz bardziej i bardziej. W tym roku zapomnieli o tym, że zbliżają się święta. Tylko Eliza jeszcze pamięta i tylko ona może przywrócić mieszkańcom pamięć o tym pięknym czasie każdego roku.