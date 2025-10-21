Wcieli się w uwielbianego bohatera w kontynuacji musicalowego hitu

W krótkim filmie opublikowanym na profilach "Wicked: Na dobre" Domingo skrywa się za pluszowym lwem. Gdy w końcu ujawnia się, puszcza do widzów oko i mówi "do zobaczenia w Oz". Domingo jest jednym z najbardziej uznanych współczesnych amerykańskich aktorów. Za role w "Rustinie" i "Sing Sing" otrzymał nominacje do Oscara.

Reżyser Jon M. Chu od jakiegoś czasu zapowiadał, że w uwielbianego bohatera "Czarnoksiężnika z Oz" wcieli się uznany aktor. "Poczekajcie, aż ta osoba pojawi się na czerwonym dywanie. Będzie dziko" – mówił twórca musicalowej dylogii.

Tchórzliwy Lew pojawił się na chwilę w pierwszej części "Wicked". Był wówczas lwiątkiem, które Elphaba (Cynthia Erivo) i Fiyero (Jonathan Banks) wypuszczają na wolność, by nauczyło się mówić. W "Na dobre" - jak w "Czarnoksiężniku z Oz" - będzie towarzyszył Dorotce, Strachowi na Wróble i Cynowemu Drwalowi w podróży do władcy krainy Oz.

"Wicked: Na dobre". O czym opowiada wyczekiwany musical?

Elphaba, obecnie demonizowana jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu, ukryta w lesie Oz, desperacko próbuje ujawnić prawdę o Czarodzieju (Jeff Goldblum). Tymczasem Glinda (Ariana Grande) stała się symbolem Dobra dla Oz, mieszka w pałacu w Szmaragdowym Mieście i korzysta z przywilejów sławy i popularności. Zgodnie z instrukcjami Madame Morrible (Michelle Yeoh), Glinda służy Oz i zapewnia mieszkańców, że wszystko jest w porządku pod rządami Czarodzieja.

Wraz z rosnącą sławą Glinda przygotowuje się do ślubu z księciem Fiyero. Jednak dręczy ją rozłąka z Elphabą. Próbuje doprowadzić do pojednania między dawną przyjaciółką a Czarodziejem, lecz jej wysiłki zakończą się fiaskiem, pogłębiając przepaść między nimi. Glinda i Elphaba będą musiały po raz ostatni się zjednoczyć. Ich niezwykła przyjaźń stanie się osią, od której zależy ich przyszłość. By odmienić siebie i całe Oz na dobre, będą musiały obdarzyć wzajemnym zaufaniem i empatią.

"Wicked: Na dobre". Kiedy premiera?

"Wicked: Na dobre" jest drugą częścią adaptacji uznanego musicalu. Pierwsza okazała się kasowym hitem. Zarobiła na całym świecie ponad 756 milionów dolarów. Otrzymała także dziesięć nominacji do Oscara, w tym za film roku oraz kreacje Erivo i Grande. Statuetkami wyróżniono kostiumy i scenografię.

"Wicked: Na dobre" wejdzie do polskich kin 21 listopada 2025 roku.