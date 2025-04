"Konklawe" bije rekordy popularności

"Konklawe" Edwarda Bergera ("Na Zachodzie bez zmian") było jednym z najważniejszych filmów 2024 roku. Film oparty na bestsellerowej powieści Roberta Harrisa przenosi widzów do Watykanu, gdzie po śmierci kontrowersyjnego papieża rozpoczyna się walka o władzę. Kardynałowie z całego świata przybywają, by wybrać nowego przywódcę Kościoła, ale za zamkniętymi drzwiami kaplicy sykstyńskiej rozgrywają się brutalne gry polityczne. Kardynał Lawrence, który początkowo ma jedynie nadzorować wybory, niespodziewanie staje się ich kluczowym graczem. Gdy na jaw wychodzą skrywane przez lata tajemnice, a niespodziewany kandydat - kardynał Benitez - wprowadza jeszcze większy chaos, napięcie sięga zenitu.

W filmie podziwiać można imponującą obsadę. Główne role zagrali: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Carlos Diehz, Lucian Msamati, Isabella Rossellini oraz Jacek Koman, który wnosi do filmu polski akcent.

"Konklawe" zdobyło między innymi Oscara i Złoty Glob za scenariusz oraz cztery wyróżnienia BAFTA (w tym dla najlepszego filmu). Produkcja Bergera w ostatnich dniach zanotowała wzrost zainteresowania o 283%. 20 i 21 kwietnia odtwarzano ją łączne przez 6,9 miliona minut.

Ile jest prawdy w filmie "Konklawe"? Ksiądz komentuje

W piątkowym wydaniu programu "halo tu polsat" jednym z gości był ksiądz i publicysta Kazimierz Sowa. W rozmowie z Krzysztofem Ibiszem i Pauliną Sykut-Jeżyną duchowny opowiedział szczegółowo o zgromadzeniu kardynałów, przebiegu konklawe i odcięciu od zewnętrznego świata. Przyznał również, że nie dziwi go powrót widzów do popularnego filmu z ubiegłego roku.

"Nie będzie zamurowywanych okien, natomiast wszystkie środki łączności są rzeczywiście deponowane. [...] Telewizory będą zdemontowane, telefony wyłączone. Będzie też rodzaj 'antykomórkowej kopuły', która sprawi, że kardynałowie, nawet gdyby mieli telefon, nie będą mogli z niego dzwonić. Wydaje mi się, że oni wiedzą, po co przyjeżdżają, jakie są ich obowiązki, a jednym z ich obowiązków jest zachowanie absolutnej tajemnicy konklawe. Kiedy zaczyna się ten proces, to kończy się kontakt ze światem".

"Konklawe": gdzie oglądać film o procesie wyboru papieża?

"Konklawe" jest dostępne do wypożyczenia w serwisach Polsat Box Go, Canal+, Prime Video, Cineman, Rakuten, Player, TVP VOD, Play Now i Tv Smart.

