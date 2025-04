Wieści w sprawie Macieja Musiała wywołały niemałe poruszenie. Ceniony polski aktor nie poprzestaje wyłącznie na występowaniu w filmach i serialach, ale już wkrótce rozpocznie zupełnie nową działalność. Razem z Krzysztofem Piesiewiczem dołączył do grona producentów wykonawczych "Parallel Tales", nowego filmu dwukrotnego laureata Oscara, Asghara Farhadiego ("Rozstanie", "Klient").

Reklama

"To wielki zaszczyt pracować z takimi twórcami. Myślę, że są duże szanse, iż powstanie wspaniały film" - przekazał w rozmowie z Filmwebem.

Międzynarodowy sukces Macieja Musiała. Współpraca z oscarowym reżyserem

O sukcesie i nowym, obiecującym projekcie Musiał poinformował internautów poprzez media społecznościowe.

"Dobra, czasem tu śmieszkuję. Ale teraz coś z samego dna mojego serca. Pisze to i jestem na maksa wzruszony. Jestem mega dumny. To owoc 6 lat mojej pracy" - rozpoczął swój wpis Musiał, po czym dodał:

"Vincent Cassel, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert i Pierre Niney zagrają w filmie, który produkuję - 'Parallel Tales' w reżyserii zdobywcy dwóch Oscarów wybitnego Irańskiego reżysera Asghara Farhadiego. Naprawdę nie wierzę że po 6 latach, jesteśmy gotowi do zdjęć i to ogłaszamy. Kocham Was, Maciek".

Premiera filmu planowana jest na rok 2026. Wpis aktora już teraz wywołał ogromną radość wśród jego fanów i przyjaciół z branży.

"Jakaś rola dla mnie???" - zapytała Vanessa Aleksander.

"Jestem z Ciebie taka dumna Maciek" - dodała Julia Wieniawa.

"Macio! Do boju!" - gratulował Dawid Kwiatkowski.

Instagram Post Rozwiń

"Maciek ogromne gratulacje!!! Powodzenia, niech Ci się pięknie układa",

"Jestem niesamowicie dumna, zasługujesz na wszystko co najlepsze" - czytamy w komentarzach.

Zobacz też: Wydawało się, że świat o niej zapomniał. Spektakularny powrót Pameli Anderson