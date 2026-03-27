Ed Helms szczerze o "Kac Vegas". Nie tak go wychowali

Karolina Kopeć

Ed Helms po latach zdradził kulisy premiery filmu "Kac Vegas". Nikt nie spodziewał się, że jego mama rozpłacze się w kinie, a reakcja rodziny zaskoczyła samego aktora.

YouTube.commateriały prasowe

Ed Helms nie ukrywa, że premiera filmu "Kac Vegas" była dla niego wyjątkowo stresującym momentem. Nie chodziło jednak o recenzje krytyków czy box office, ale o reakcję jego rodziców. Aktor wychował się w dość konserwatycznym domu, dlatego udział w komedii pełnej szalonych scen i odważnych żartów wydawał mu się czymś, co może ich rozczarować.

Film, który zmienił karierę Eda Helmsa

"Kac Vegas" z 2009 roku błyskawicznie stał się światowym fenomenem. Opowieść o wieczorze kawalerskim w Las Vegas, który wymknął się spod kontroli, przyniosła twórcom 469,3 miliona dolarów wpływów i doczekała się dwóch sequeli. Helms, obok Bradleya Coopera, Zacha Galifianakisa i Justina Barth'y, stworzył jedną z najbardziej pamiętnych ekranowych paczek znajomych. Rola Stu, dentysty budzącego się po nocy pełnej szaleństw z wybitym zębem i niespodziewaną żoną, otworzyła mu drogę do kolejnych projektów.

Zobacz również:

Jesse Eisenberg
Wiadomości

Kultowy film dał mu sławę. Teraz Eisenberg nie chce wracać do tej roli

Karolina Kopeć
Karolina Kopeć

"Nie tak mnie wychowali"

Aktor przyznał, że obawiał się chwili, gdy rodzice zobaczą film po raz pierwszy. "Dorastałem w domu politycznie postępowym, ale bardzo zachowawczym społecznie. 'Kac Vegas' to szaleństwo, a nie coś, do czego mnie wychowano" - wspominał w rozmowie w podcaście "Where Everybody Knows Your Name" prowadzonym przez Teda Dansona.

Helms był już wtedy znany z "The Daily Show" i roli Andy'ego Bernarda w "The Office", jednak "Kac Vegas" miał zupełnie inny ciężar gatunkowy. "Miałem 35 lat, a i tak byłem zdenerwowany, że moi rodzice to zobaczą" - dodał.

Największym zaskoczeniem okazała się jednak reakcja matki. Helms wspomina, że podczas premiery filmu, gdy światła w sali kinowej się zapaliły, spojrzał na nią i zobaczył łzy. "Przez chwilę pomyślałem, że złamałem serce mojej mamie" - mówił. Okazało się jednak, że były to łzy szczęścia. "Powiedziała, że to było tak zabawne, i po prostu mnie uściskała. To był wyjątkowy moment, którego nigdy nie zapomnę."

Helms żartuje dziś, że film zdobył serca nie tylko studentów i imprezowiczów, ale także starszego pokolenia. "Myślę, że babcie też go uwielbiają, bo widzą w tych chłopakach po prostu słodkich chłopców, którzy wpakowali się w tarapaty" - przyznał.

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Karolina Rzepa i Izabella Dudziak o trudnych relacjach rodzeństwa z DobrejINTERIA.PLINTERIA.PL
