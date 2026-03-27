Chociaż ostatecznie Moura nie wygrał Oscara, przeszedł do historii. Był nie tylko pierwszym Brazylijczykiem, ale także szóstym Latynosem - po José Ferrerze, Anthonym Quinnie, Edwardzie Jamesie Olmosie, Demiánie Bichirze i Colmanie Domingo - nominowanym za główną rolę męską.

Występ w "Tajnym agencie" Klebera Mendonçy Filho przyniósł mu wcześniej nagrodę w Cannes i Złoty Glob. Moura wcielił się w mężczyznę, który po latach wraca do rodzinnej miejscowości, by wywieźć swego syna w bezpieczne miejsce. Jest końcówka lat 70., w Brazylii rządzi dyktatura, a w okolicy dochodzi do przerażających i niewytłumaczalnych zajść - od tajemniczych zabójstw do pojawienia się rekina, w którego trzewiach zostaje znaleziona ludzka noga.

Wagner Moura przestrzega przed dyktaturą. "Wtedy przejmuje władzę"

Aktor nie ukrywał, że film Filho był dla niego bardzo ważny. "Fabuła zrodziła się z tego, jak czuliśmy się pod faszystowskimi rządami. Jak widzieliśmy swoją funkcję jako artystów" - mówił dla "Variety" w styczniu 2026 roku, a następnie zwrócił się do przeprowadzającego wywiad Claytona Davisa. "Wy nie macie doświadczenia życia pod dyktaturą. Nie wiecie, co to jest. Jakie to uczucie, jakie to jest okropne. To dzieje się powoli. Jeśli nie reagujesz na małe rzeczy, wtedy przejmują władzę".

"Wagner to świetny aktor. Ma w sobie empatię, która charakteryzowała Jamesa Stewarta, Paula Newmana i José Ferrera. Co ważne, w moich filmach nie mogę oddzielić postaci od wcielającego się w nią aktora. Niesamowite zaangażowanie Wagnera w tę historię było kluczowe" - przyznał Filho dla "Variety".

Film, który miał swą premierę w Cannes, zachwycił krytykę i widzów. Poza Złotym Globem dla Moury otrzymał także tę nagrodę za film nieanglojęzyczny, a także cztery nominacje do Oscara.

Wagner Moura. Początek kariery

Moura urodził się 27 czerwca 1976 roku w mieście Salvador we wschodniej Brazylii. Ponieważ jego ojciec był wojskowym, rodzina często się przeprowadzała. Gdy był nastolatkiem, jeden ze znajomych zainteresował go aktorstwem. Później zaprzyjaźnił się z Lázarem Ramosem, w przyszłości nominowanym do międzynarodowej nagrody Emmy.

W 1996 roku Maura debiutował w teatrze. Jego głównym źródłem dochodów były jednak branża PR i dziennikarstwo. Gdy sztuka "A Máquina", w której występował, zaczęła odnosić sukcesy, postanowił w pełni poświęcić się swej pasji. Zaczął otrzymywać coraz większe role w filmie i telewizji, a uznanie o jego zdolnościach wyraził między innymi reżyser Héctor Babenco, nominowany do Oscara za "Pocałunek kobiety pająka".

Przełomem w jego karierze okazali się wyróżnieni Złotym Niedźwiedziem "Elitarni" José Padilhi. Wcielił się w kapitana specjalnej jednostki policji, który chce odejść ze służby, gdy jego żona spodziewa się dziecka. W związku z tym zaczyna poszukiwania swego następcy. Tymczasem działania przestępców stają się coraz brutalniejsze. Swą rolę powtórzył w 2010 roku w kontynuacji "Elitarni - Ostatnie starcie". W 2013 roku magazyn "GQ Brazil" uznał go za osobowość roku w kategorii filmowej. W tym samym roku zadebiutował w Hollywood za sprawą "Elizjum" Neilla Blomkampa.

"Narcos". Pierwszy wielki sukces Wagnera Moury

W 2015 roku otrzymał główną rolę w serialu "Narcos" platformy Netflix. Wcielił się w Pabla Escobara, kolumbijskiego barona narkotykowego. Na potrzeby produkcji Moura nauczył się hiszpańskiego i przytył 18 kilogramów. Rola przyniosła mu nominację do Złotego Globu. Powtórzył ją w drugim sezonie serialu, a następnie gościnnie w "Narcos: Meksyk".

W 2019 roku Moura wyreżyserował także swój debiut "Marighella", który debiutował podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie w sekcji pozakonkursowej. W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć między innymi w akcyjniaku "The Gray Man" oraz głośnym "Civil War".