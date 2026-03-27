Szczegóły dotyczące fabuły i roli gwiazdora są trzymane w tajemnicy. Scheinert i Kwan zapowiadają, że będzie to "pełna zabawy komedia akcji science fiction". Produkcja powstaje dla wytwórni Universal. Trafi do kin 19 listopada 2027 roku.

Premiera była pierwotnie zapowiadana na czerwiec 2026 roku. Po jej przesunięciu pojawiły się plotki o różnicach artystycznych między reżyserami i studiem. Kwan przekazał jednak, że scenariusz wymagał poprawek, by lepiej dopasować się do dynamicznych zmian na świecie.

Ryan Gosling przeżywa najlepszy okres w karierze

Dla Goslinga będzie to kolejna rola w dużym projekcie. Niedawno do kin wszedł "Projekt Hail Mary" Phila Lorda i Christophera Millera, za który aktor zbiera świetne recenzje. W maju 2027 roku zobaczymy go w filmie "Star Wars: Starfighter" Shawna Levy'ego.

45-letni Gosling jest jednym z najbardziej uznanych aktorów swego pokolenia. Role w "Szkolnym chwycie", "La La Land" i "Barbie" przyniosły mu nominacje do Oscara. Przewiduje się, że czwartą szansę na złotą statuetkę otrzyma za "Projekt Hail Mary".