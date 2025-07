Uwielbiana aktorka mówi wprost. Chciałaby zagrać w kontynuacji "Barbie"

Syndey Sweeney chętnie zagrałaby w kontynuacji "Barbie"

Od dłuższego czasu Sydney Sweeney robi zawrotną karierę w Hollywood. Pojawiła się w jednej z głównych ról w serialu HBO "Euforia", po którym wystąpiła także w "Białym Lotosie", "Tylko nie ty", "Niepokalanej" czy "Madame Web". Teraz 27-letnia aktorka otrzymała pytanie, czy wystąpiłaby w kontynuacji przebojowego filmu "Barbie", jeśli taka miałaby powstać. Okazuje się, że wcale nie byłaby temu przeciwna.

"Musiałabym przeczytać scenariusz, ale jestem ogromną, ogromną fanką Margot [Robbie], więc nie byłabym temu przeciwna" - powiedziała w wywiadzie z "Bustle", nawiązując do aktorki, króra wcieliła się w główną rolę w filmie Grety Gerwig.

Mimo że Warner Bros. jest otwarty na kontynuacja, sama gwiazda produkcji nie uważa, że druga część "Barbie" jest potrzebna.

Zdjęcie Margot Robbie w filmie "Barbie" / materiały prasowe

"Myślę, że włożyliśmy w to wszystko. Nie stworzyliśmy tego jako trylogii ani nic takiego. [...] Nie wyobrażam sobie, co by mogło być dalej" - powiedziała Margot Robbie agencji Associated Press.

Syndey Sweeney - co dalej?

Syndey Sweeney już od kilku sezonów jest gwiazdą "Euforii", serialu HBO o grupie nastolatków, która szuka własnej drogi we współczesnym świecie. W produkcji aktorka wcieliła się w zagubioną Cassie Howard. Serial cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży nie tylko ze względu na obsadę złożoną z młodych talentów, ale i autorski sposób przedstawienia świata - "Euforia" bazuje na neonowych ujęciach, świetnej ścieżce dźwiękowej i ciekawych makijażach zawierających brokat.

W wywiadzie dla "Bustle" Sydney Sweeney wyjawiła również, że trzeci sezon w końcu jest w produkcji po wielu niepowodzeniach.

"Jestem taka szczęśliwa, że wróciłam. Czuję się, jakbym była z moją rodziną" - powiedziała. "Robimy to odkąd skończyłam 20 lat. Jest wielu członków ekipy, którzy są tutaj od sezonu 1 i sezonu 2. To jak spotkanie po latach".

Na pytanie, czego mogą spodziewać się widzowie, aktorka powiedziała, że "będzie to szalona jazda". "Zdecydowanie byłam bardzo zszokowana obrotami życia Cassie. Jestem bardzo podekscytowana całym serialem" - mówi.

