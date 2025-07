Najstarsza polska aktorka kończy 100 lat! Jak spędzi urodziny?

Ewa Krasnodębska kończy 100 lat! Jak Warszawiacy uhonorują wybitną aktorkę?

Ewa Krasnodębska, wybitna aktorka teatralna i filmowa, 9 lipca obchodzi swoje 100. urodziny! Z tej okazji w warszawskiej kawiarni "Kalinowe serce" zostało zorganizowane specjalne wydarzenie, by uhonorować artystkę. W uroczystym dniu udział wezmą bliscy Krasnodębskiej i nie tylko. Zgromadzeni wysłuchają koncertu pianisty, a ona sama otrzyma kwiaty i prezent.

"Czeka nas wiele niezwykłych niespodzianek oraz spotkanie z artystami, którzy współpracowali z Ewą Krasnodębską. [...] Jest obdarzona niezwykłą urodą, talentem i kulturą, wciąż zachwyca i jest podziwiana przez kolejne pokolenia widzów" - czytamy na Facebooku.



Ewa Krasnodębska debiutowała, mając zaledwie 24 lata

Urodziła się 9 lipca w Warszawie, w której na co dzień mieszka. Jest córką Mariana Krasnodębskiego i Marii Badowskiej. Ukończyła PWST w stolicy i od razu debiutowała na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu oraz w filmie "Za wami pójdą inni" Antoniego Bohdziewicza. Po występach w stolicy województwa dolnośląskiego przeniosła się do Warszawy. Tam grała kolejno w Teatrze Polskim i Teatrze Dramatycznym, by w 1958 roku na dłużej związać się z Teatrem Narodowym.

W tym samym czasie mogliśmy podziwiać ją w filmach "Piątka z ulicy Barskiej", "Zaczarowany rower", "Nikodem Dyzma" i "Awantura o Basię". Później pojawiła się także w "Tarpanach", "Marysi i Napoleonie", "Zejściu do piekła" i "Zbrodniarzu, który ukradł zbrodnię". W 1989 zdecydowała się na aktorską emeryturę i dopiero w 2008 roku zdecydowała się na powrót. Zagrała w "Jeszcze nie wieczór", "Fenomenie" i "Obcym ciele".

Do dziś pozostaje aktywna zawodowo - zajmuje się pisaniem wierszy. W wywiadach przyznaje, że czuje się dobrze i na nic nie narzeka. Nie lubi też rozpamiętywać przeszłości. Była żoną Jana Zakrzewskiego, dziennikarza i dyplomaty.

