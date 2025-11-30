Twórcy już myślą o kolejnej części. Kogo widzieliby w obsadzie?
12 grudnia 2025 roku w serwisie Netflix zadebiutuje "Żywy czy martwy: Film z serii ‘Na noże’", czyli nowa zbrodnia, którą spróbuje rozwiązać detektyw Benoit Blanc (Daniel Craig). Reżyser Rian Johnson zapowiedział wcześniej, że chciałby kontynuować cykl. Teraz zdradził, która aktorka byłaby jego wymarzonym castingiem w kolejnych odsłonach serii.
"Jest tylu wspaniałych aktorów, z którymi chciałbym pracować" – mówił reżyser w rozmowie z serwisem "IndieWire". "Jednak jeśli czyta to Meryl Streep, niech wie, że znajdzie się dla niej miejsce w kolejnej zagadce kryminalnej".
Johnsona zmotywował fakt, że po wielu latach prób Streep dała się zaprosić do programu "Saturday Night Live". Pojawiła się w jubileuszowym odcinku na pięćdziesięciolecie formatu. "Skoro oni mogli to zrobić, to, do licha, ja też mogę".
Dla Streep występ w komedii kryminalnej nie będzie niczym nowym. Aktorka od trzech sezonów pojawia się w popularnym serialu "Zbrodnie po sąsiedzku", który w Polsce jest dostępny na platformie Disney+.
Johnson wielokrotnie zaznaczał, że uwielbia pracować z aktorami, a obsady kolejnych części serii "Na noże" pękały od znanych nazwisk. Tak jest i tym razem. w "Żywym czy martwym" zobaczymy Josha Brolina, Josha O’Connora, Kerry Washington, Milę Kunis, Jeremy’ego Rennera, Cailee Spaeny, Daryla McCormacka, Andrew Scotta, Glenn Close i Thomasa Hadena Churcha.