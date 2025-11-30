Twórcy już myślą o kolejnej części. Kogo widzieliby w obsadzie?

"Jest tylu wspaniałych aktorów, z którymi chciałbym pracować" – mówił reżyser w rozmowie z serwisem "IndieWire". "Jednak jeśli czyta to Meryl Streep, niech wie, że znajdzie się dla niej miejsce w kolejnej zagadce kryminalnej".

Johnsona zmotywował fakt, że po wielu latach prób Streep dała się zaprosić do programu "Saturday Night Live". Pojawiła się w jubileuszowym odcinku na pięćdziesięciolecie formatu. "Skoro oni mogli to zrobić, to, do licha, ja też mogę".

Dla Streep występ w komedii kryminalnej nie będzie niczym nowym. Aktorka od trzech sezonów pojawia się w popularnym serialu "Zbrodnie po sąsiedzku", który w Polsce jest dostępny na platformie Disney+.

"Żywy czy martwy: Film z serii 'Na noże'". Gwiazdorska obsada filmu

Johnson wielokrotnie zaznaczał, że uwielbia pracować z aktorami, a obsady kolejnych części serii "Na noże" pękały od znanych nazwisk. Tak jest i tym razem. w "Żywym czy martwym" zobaczymy Josha Brolina, Josha O’Connora, Kerry Washington, Milę Kunis, Jeremy’ego Rennera, Cailee Spaeny, Daryla McCormacka, Andrew Scotta, Glenn Close i Thomasa Hadena Churcha.