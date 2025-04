Twórca hitu "Anora" i Jesse Eisenberg łączą siły! Będzie musical dla A24

Muzyczna rewolucja Jessego Eisenberga: Halle Bailey i Bernadette Peters dołączają do nietypowego projektu

Nowy projekt filmowy Jessego Eisenberga, łączący muzykę, komedię i dramatyczne wątki społeczne, nabiera kształtów. Do imponującej obsady dołączyły właśnie Halle Bailey, Havana Rose Liu oraz legenda Broadwayu - Bernadette Peters. Film, który pozostaje bez oficjalnego tytułu, już jest w trakcie zdjęć i zapowiada się na jedną z najbardziej nietuzinkowych produkcji A24 ostatnich lat.

W centrum fabularnym znajduje się postać grana przez Julianne Moore - introwertyczna kobieta, która przez przypadek trafia do lokalnej grupy teatralnej. Jej zaangażowanie w rolę okazuje się tak intensywne, że granica między życiem a sceną zaczyna się zacierać. Partnerować jej będą Paul Giamatti i sam Jesse Eisenberg, który ponownie staje za kamerą, tym razem jako reżyser i twórca oryginalnych piosenek oraz tekstów.

Gwiazdy, które łączą pokolenia

Za oprawę muzyczną odpowiadają m.in. Steven Gizicki, znany z pracy przy "La La Land", oraz Bill Sherman, który współtworzył "In the Heights". Za choreografię odpowiada Andy Blankenbuehler - twórca układów do "Hamiltona". Zdjęcia realizuje Drew Daniels, odpowiadający za "Anorę".

Do znanych nazwisk dołączyli również młodzi i utalentowani aktorzy: Eldar Isgandarov, Bonnie Milligan, Colton Ryan, Lilli Cooper i Maulik Pancholy. Produkcja to efekt współpracy Fruit Tree (firma Emmy Stone) i Topic Studios. To kolejne spotkanie Eisenberga z A24 po jego docenionym reżyserskim debiucie "When You Finish Saving the World" oraz świeżo nagrodzonym filmie "Prawdziwy ból", który przyniósł mu nominację do Oscara.

