"Zniknięcia": jeden z najlepszych horrorów 2025 roku. O czym opowiada?

"Zniknięcia" to najnowszy film Zacha Creggera, twórcy "Barbarzyńców". Opowiada on o dziwnym wydarzeniu, które dotyka mieszkańców amerykańskiego miasteczka. Pewnej nocy znikają niemal wszystkie dzieci chodzące do jednej klasy. Zrozpaczeni rodzice chcą wiedzieć, co spotkało ich pociechy. Podejrzenie pada na Justine, wychowawczynię klasy.

Cregger rozpoczął pracę nad "Zniknięciami" zaraz po zejściu z planu "Barbarzyńców". Jego główną inspiracją była "Magnolia" Paula Thomasa Andersona. Początkowo główne role mieli zagrać Pedro Pascal i Renate Reinsve. Jednak z powodu strajku aktorów w 2023 roku zdjęcia się opóźniły i ostatecznie zastąpili ich Josh Brolin i Julia Garner.

Film zachwycił zarówno widzów, jak i krytyków. Dzieło Creggera zarobiło już globalnie ponad 263 miliony dolarów. To świetny wynik - szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę budżet produkcji, który wynosił jedynie 38 milionów dolarów.

"Zniknięcia": twórca planuje nową odsłonę. Co wiemy o prequelu?

Po gigantycznym sukcesie produkcji reżyser prowadzi już wstępne rozmowy dotyczące prequelu.

"To prawda i rozmawiałem o tym z Warner Bros. Jest pewna historia i jestem nią bardzo podekscytowany" - powiedział reżyser w rozmowie z magazynem "Fangoria".

"Byłem na to gotowy, jeszcze zanim film trafił do kin" - dodał.

Z doniesień portalu Deadline wynika, że nowa produkcja skupi się na historii tajemniczej ciotki Gladys. To jednak nie jedyne dzieło, nad którym Cregger będzie pracować w najbliższym czasie. Obecnie reżyser skupia się na filmie "Resident Evil", który według wstępnych planów trafi do kin w 2026 roku. Po premierze ma także zamiar zająć się oryginalną produkcją o tytule "Flood".

