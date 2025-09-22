Epickie widowisko Disneya na zwiastunie. Wyczekiwane, nowe "Gwiezdne wojny"

"The Mandalorian and Grogu": premiera już w przyszłym roku

Seerial "The Mandalorian" śledził losy Din Djarina i małego Grogu. Pełnometrażowy film będzie kontunuacją przygód tej dwójki. W roli głównej ponownie zobaczmy Pedro Pascala . W filmie powrócą także postacie i historie znane z poprzednich trzech sezonów "Mandalorianina", w tym Bo-Katan Kryze ( Katee Sackhoff ) oraz była Jedi Ahsoka Tano ( Rosario Dawson ). W filmie w jednej z ról pojawi się także legenda kina - Sigourney Weaver, a głosu postaci Rotty the Hutta, syna Jabby, użyczy Jeremy Allen White.

Historia będzie kontynuacją wydarzeń znanych z serialu "Mandalorianin", który z kolei rozgrywa się kilka lat po "Powrocie Jedi". Premiera najnowszej odsłony uwielbianego przez fanów "Gwiezdnych wojen" Grogu zaplanowana jest na 22 maja 2026 roku. Poniżej możecie zobaczyć pierwszą zapowiedź wyczekiwanego widowiska.

"Starfighter": kolejna produkcja ze świata "Gwiezdnych wojen"

Disney nie rezygnuje z kolejnych filmowych opowieści z uniwersum stworzonym przez George'a Lucasa. Pod koniec sierpnia ruszyły zdjęcia do filmu "Starfighter", w którym główną rolę zagra Ryan Gosling. Na ekranie partnerować będą mu Mia Goth i Matt Smith oraz Flynn Gray, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings i Amy Adams.

"Star Wars: Starfighter" to samodzielny film, który fabularnie nie jest połączony z bohaterami pozostałych produkcji przedstawiających sagę rodziny Skywalkerów. Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów dotyczących fabuły, jednak ze szczątkowych informacji wynika, iż widzowie będą śledzić przygody pilota starającego się uchronić młodego chłopca przed niebezpieczeństwami galaktyki. Akcja filmu będzie rozgrywać się pięć lat po wydarzeniach przedstawionych w "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie".