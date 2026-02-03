W 2016 roku polskie kina gościły 51,583568 mln widzów, po raz pierwszy przekraczając granicę 50 mln sprzedanych biletów (dane za sfp.org.pl). Kina zarobiły łącznie blisko 960 mln złotych. Aż 11 filmów przekroczyło barierę miliona widzów. Polskie produkcje plasowały się w ścisłej czołówce.

Z perspektywy czasu liczby te mogą wydawać się kosmiczne. Nic więc dziwnego, że z sentymentem wspominamy rok 2016, kiedy spędzanie czasu w domu i oglądanie filmów na serwisach streamingowych nie było jeszcze tak powszechne jak dziś. Jakie zatem filmy wybieraliśmy wówczas, udając się do kina? Oto nasze zestawienie w oparciu o dane z SFP.

"Pitbull. Niebezpieczne kobiety" i "Pitbull. Nowe porządki"

"Pitbull. Niebezpieczne kobiety" - 2,769 mln widzów, "Pitbull. Nowe porządki" - 1,433 mln widzów.

Mimo że "Pitbull. Nowe porządki" został zmiażdżony przez krytyków, produkcja Patryka Vegi przyciągnęła do kin tłumy widzów. Nic dziwnego, że jeszcze tego samego roku do kin trafiła kolejna część serii - "Pitbull. Niebezpieczne kobiety". Vega planował stworzyć trylogię, jednak w wyniku konfliktu reżysera z producentami ostatnią część serii - "Pitbull. Ostatni pies" - w 2018 roku nakręcił Władysław Pasikowski.

"Pitbull. Niebezpieczne kobiety" już w premierowy weekend zanotował kosmiczny wynik otwarcia. Po premierowym weekendzie produkcja osiągnęła spektakularny sukces frekwencyjny, przyciągając do kin łącznie 835 265 widzów.

"Planeta Singli"

"Planeta Singli" - 1,917 mln widzów.

"Planeta Singli" była powiewem świeżości wśród polskich komedii romantycznej. Choć z dzisiejszej perspektywy film nie wydaje się szczególnie odkrywczy ani rewolucyjny fabularnie, trudno odmówić mu pomysłowości oraz próby odejścia od schematów, które zdominowały w dużej mierze nieudane polskie komedie początku XXI wieku.

Maciej Stuhr w filmie "Planeta Singli" Album Online East News

"Wszystkich, którzy na sam dźwięk słów "polska komedia romantyczna" dostają wysypki uspokajam: 'Planeta Singli' to zgrabnie zrealizowane, dobrze napisane kino przywołujące skojarzenia z najlepszymi filmami mistrzów gatunku" - pisała recenzentka Interii.

W rolach głównych wystąpili Maciej Stuhr jako uwielbiany przez miliony telewizyjny showman oraz Agnieszka Więdłocha w roli nauczycielki muzyki, skrywającej swój seksapil. W bogatej obsadzie filmu w reżyserii Mitji Okrona ("Listy do M.") znaleźli się także m.in. Danuta Stenka, Paweł Domagała, Tomasz Karolak, Weronika Książkiewicz, Katarzyna Bujakiewicz, Piotr Głowacki oraz Ewa Błaszczyk.

"Wołyń"

"Wołyń" - 1,434 mln widzów.

Wojciech Smarzowski w 2016 roku stworzył film, który na długo zapada w pamięć. "Wołyń" opowiada o miłości, nienawiści i tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce na Kresach Wschodnich podczas II Wojny Światowej.

"Wołyń": Michalina Łabacz o filmie materiały dystrybutora

"Nie można budować relacji na tym, że się prawdę zamiata pod dywan" - podkreślał Smarzowski. Opowiadał, że zaczął myśleć o tym filmie w 2012 r., czyli "zanim jeszcze świat skręcił mocno w prawo". "Po czterech latach pracy nad 'Wołyniem' jestem innym człowiekiem" - ocenił.

"Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie", "Sekretne życie zwierzaków domowych", "Zwierzogród"

"Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie" - 1,459 mln widzów, "Sekretne życie zwierzaków domowych" - 1,418 mln widzów, "Zwierzogród" - 1,264 mln widzów

Rok 2016 był również okresem, w którym animacje cieszyły się ogromną popularnością. Produkcje te gromadziły licznych widzów w kinach, podobnie jak obecnie. Był to moment, kiedy filmy animowane pokazywały, że doskonale łączą rozrywkę dla całych rodzin z ponadczasowym humorem i mądrym przekazem.

"Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy" i "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie"

"Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy" - 936 tys. widzów, "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie" - 1,278 mln widzów.

W 2016 roku w polskich kinach zadebiutowały "Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy", jednak widownia nie przekroczyła miliona widzów. Lepiej poradził sobie inny film z uniwersum, który ukazał się w repertuarze w tym samym roku.

"Łotr 1" to pierwszy ze spin-offów, pierwszy film z cyklu "Gwiezdne wojny - historie". Film pozwolił fanom zajrzeć za kulisy rebelii i odkryć historię, która w oryginalnej trylogii pozostawała w tle. Co ciekawe, produkcja zyskała uznanie nie tylko wśród fanów "Gwiezdnych Wojen". Krytycy chwalili napięcie i mroczny ton filmu, a efekty specjalne i scenografia wielokrotnie były wyróżniane w branżowych rankingach.

"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć"

"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" - 835 tys. widzów.

"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" to pierwszy film z nowego rozdziału ze świata Harry'ego Pottera. Historia przenosi widzów do lat 20. XX wieku i pokazuje początki przygód Newta Scamandera (Eddie Redmayne), próbującego chronić magiczne stworzenia.

Powstała cała seria przygód Scamandera. W kolejnych latach do kin trafiły: "Zbrodnie Grindelwalda" oraz "Tajemnice Dumbledore'a". Zapowiedziano jeszcze dwie części.

"Deadpool"

"Deadpool" - 759 tys. widzów.

"Deadpool" w 2016 roku był jednym z największych hitów kinowych w kategorii filmów superbohaterskich dla dorosłych. Produkcja z Ryanem Reynoldsem w roli głównej zaskoczyła widzów nietypowym, czarnym humorem i bezkompromisowym podejściem do gatunku, wprowadzając na ekran antybohatera, który łamał wszystkie konwencje Marvela.

"Ostatnia rodzina"

"Ostatnia rodzina" - 504 tys. widzów.

"Ostatnia rodzina" jest doskonałym przykładem na to, że film po latach może stać się kultowy, choć nie zaliczył spektakularnego wyniku frekwencyjnego w kinach. Obraz w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego przedstawia skomplikowane losy rodziny Beksińskich i wyróżniał się m.in. wybitnymi kreacjami aktorskimi.

"Ostatnia rodzina" Image Capital Pictures Agencja FORUM

W rolę Zdzisława Beksińskiego wcielił się Andrzej Seweryn, za co został nagrodzony Orłem za najlepszą główną rolę męską. Postać Tomasza Beksińskiego zagrał Dawid Ogrodnik, natomiast Zofię Beksińską - Aleksandra Konieczna, która również zdobyła Orła za najlepszą główną rolę kobiecą.

"Smoleńsk"

"Smoleńsk" - 461 tys. widzów.

"Smoleńsk" Antoniego Krauzego inspirowany tragicznymi wydarzeniami z 2010 roku wywołał szeroką dyskusję w mediach i wśród widzów, stając się jednym z najbardziej komentowanych polskich filmów politycznych ostatnich lat. Polski film otrzymał jedną z najniższych możliwych ocen w serwisie imdb.com (1.2/10 spośród ponad 40 tys. ocen). W 2017 roku produkcja zdobyła siedem Węży, czyli "nagród" przyznawanych najgorszym polskim produkcjom.

"Przełęcz ocalonych"

"Przełęcz ocalonych" - 329 tys. widzów.

"Przełęcz ocalonych" nie zgromadziła aż tak imponującej liczby widzów w kinach jak wcześniej wymienione produkcje, jednak sądzę, że zasługuje na miejsce w tym zestawieniu. Film wyreżyserowany przez Mela Gibsona, oparty na prawdziwych wydarzeniach, zachwycił odbiorców na całym świecie przesłaniem o heroicznym poświęceniu i ludzkiej naturze. Produkcja ta przyciągnęła w kinach na całym świecie miliony widzów, zdobywając miano jednego z najbardziej poruszających filmów wojennych roku 2016. Dodatkowo, to jedna z najwybitniejszych i najbardziej znaczących ról Andrew Garfielda.

"Przełęcz ocalonych" Image Capital Pictures Agencja FORUM