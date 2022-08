Aaron Taylor-Johnson to brytyjski aktor, który w tym roku skończył 32 lata. Urodził się 13 czerwca 1990 roku. Na początku swojej kariery, w 2010 roku wcielił się w tytułowego bohatera w filmie " Kick-ass ". Jako ciamajdowaty nastolatek, który bardzo chce zostać superbohaterem, rozbawił publiczność do łez. Taylor-Johnson powtórzył swoją rolę w nieudanym sequelu z roku 2013.

W międzyczasie starał się o role prawdziwych superbohaterów. Chciał zagrać Havoka w " X-Men: Pierwszej klasie ", jednak producenci wybrali Lucasa Tilla . Starał się o rolę Spider-Mana, którą ostatecznie otrzymał Andrew Garfield . Udało mu się wcielić w potrafiącego biegać z nadzwyczajną prędkością Quicksilvera w " Avengers: Czasie Ultrona " z 2015 roku. I w tym wypadku miał pecha - widzowie o wiele bardziej polubili inną wersję tej postaci, wykreowaną przez Evana Petersa w " X-Men: Przeszłość, która nadejdzie " rok wcześniej.

Aaron Taylor-Johnson był laureatem Złotego Globu za rolę psychopatycznego włóczęgi Raya Marcusa w filmie " Zwierzęta nocy ". Do kin właśnie wszedł najnowszy film z jego udziałem, " Bullet Train ", w którym zagrał u boku Brada Pitta .

Aaron Taylor Johnson: Kontrowersyjna różnica wieku między nim a jego żoną

Fani Aarona Taylora Johnsona od dłuższego czasu martwią się o niego, ponieważ podejrzewają, że może on tkwić od wielu lat w toksycznym związku ze swoją żoną, reżyserką " 50 Twarzy Greya ", Sam Taylor-Johnson . Para utrzymuje, że poznali się na planie filmu biograficznego " John Lennon. Chłopak znikąd ". Zakochali się i dosyć szybko rozpoczęli romans. Aaron miał ponoć wówczas 18 lat, a Sam miała 42 lata.

Zdjęcie Sam i Aaron Taylor-Johnson, 2009 rok / Dave M. Benett / Getty Images

W Hollywood w wielu związkach istnieje spora różnica wieku, lecz akurat w przypadku Aarona i Sam, fani są mocno zaniepokojeni i wręcz ucieszyli się, gdy pojawiły się plotki o ich rzekomym rozstaniu.

W studenckiej gazecie "The Lamron" studentka, Madelyn Dewey, napisała w lutym zeszłego roku intrygujący artykuł o tym, dlaczego według niej Aaron Taylor Johnson może tkwić w toksycznym związku.

Myślisz sobie: nie bądź śmieszna, może [Aaron - przyp. red] po prostu lubi starsze kobiety napisała Dewey

Podkreśliła jednak fakt, że poznali się gdy Aaron był nastolatkiem. Sam miała wtedy 42 lata, była mężatką i matką dwójki dzieci. Byli na zupełnie różnych etapach życia.

Aaron i Sam Taylor Johnson: Niepokojący aspekt ich związku

Autorka wspomnianej publikacji ma wrażenie, że Sam Taylor-Johnson "przemyślała swój związek z Aaronem natychmiast po poznaniu go". Okoliczności ich spotkania są "najbardziej niepokojącym aspektem ich związku", ponieważ gdy Aaron w 2008 roku brał udział w przesłuchaniu do filmu, którego Sam była reżyserką, ponoć walczyła ona o to, aby za wszelką cenę dostał rolę głowną. Wkrótce potem zostali parą, a w 2009 roku para ogłosiła swoje zaręczyny podczas premiery filmu.

Przez cały okres pracy nad filmem zachowywaliśmy się bardzo profesjonalnie wspomina para

Sam Taylor-Johnson dodaje, że mimo to, wszyscy na planie wiedzieli o ich związku.

Gdy tylko skończyliśmy film, powiedział mi, że się ze mną ożeni. Nigdy wcześniej nie byliśmy na randce ani nawet się nie pocałowaliśmy

Zdjęcie Sam i Aaron Taylor Johnson, 2009 rok / Dave Hogan / Getty Images

Reżyserka zostawiła jej ówczesnego męża dla młodego aktora. Dewey twierdzi, że Sam usidliła Aarona jeszcze bardziej, zachodząc w ciążę wkrótce po zaręczynach, a następnie ponownie w 2012 roku. Aaron miał dopiero dwadzieścia kilka lat, a miał już dwójkę dzieci, nie będąc nawet w związku małżeńskim. Ciążyła na nim ogromna odpowiedzialność.

Nie jest jasne kiedy tak naprawdę Aaron i Sam zaczęli się ze sobą spotykać. Niektóre źródła podają, że aktor mógł mieć wtedy nawet 17 lat. Fani zaczęli spekulować, że reżyserka mogła być przyjaciółką rodziny Aarona i w ten sposób, poznać go jeszcze wcześniej. Dla niektórych jest to tylko teoria spiskowa, lecz inni widzą w tym wiele prawdy.

Zdjęcie Sam i Aaron Taylor-Johnson / Gareth Cattermole / Getty Images

Aaron i Sam Taylor Johnson: Internet modlił się o ich rozwód

W kwietniu zeszłego roku "The Sun" opublikowało artykuł o tym, że około 7000 osób uważało, że Taylor-Johnsonowie biorą rozwód. Dlaczego? Para sprzedała dom i tym samym, rozpoczęła plotki o ich rozstaniu. Wkrótce pojawiło się coraz więcej spekulacji, a fani aktora nie kryli zadowolenia.

Rozwód Aarona Taylora-Johnsona? Będę czekał z otwartymi ramionami napisał jeden z fanów

Plotki okazały się nie być prawdą. Para jest razem od ponad 10 lat i ponoć nie zanosi się, aby ich małżeństwo wkrótce się zakończyło.

Zdjęcie Sam i Aaron Taylor-Johnson, 2019 rok / Rich Polk/Getty Images for IMDb / Getty Images

