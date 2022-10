Jak wyglądać będzie dalszy rozwój DCEU? To jedno z pytań najczęściej zadawanych przez fanów. Choć kilka produkcji, m.in. film "Aquaman i Zaginione Królestwo", czeka już na premierę, a inne są w planach (kontynuacje "Jokera" i "Batmana"), to dalsza przyszłość jest tajemnicą. Nieco więcej światła rzuca na nią materiał opublikowany ostatnio przez portal The Hollywood Reporter. Pojawia się w nim bowiem informacja o tworzeniu scenariusza kontynuacji filmu "The Flash" . Jego autorem jest David Leslie Johnson-McGoldrick, autor drugiej część "Aquamana" .

"The Flash": Co dalej z Ezrą Millerem?

Wiele wskazuje na to, że DC Films jest zdeterminowane do tego, by kontynuować film, który do DCEU ma wprowadzić tak popularną teraz koncepcję multiwersów. Nawet, jeśli rolę Flasha trzeba będzie obsadzić na nowo. Wcielający się w nią Ezra Miller ma na koncie całą serię przestępstw, które już wkrótce mogą zakończyć się 26-letnią odsiadką.

Wśród innych filmów przygotowywanych przez DC Films uwagę zwracają tajemniczy film Jamesa Gunna ("Legion samobójców: The Suicide Squad") oraz produkcja o roboczym tytule "Man of Steel 2" ("Człowiek ze stali 2"). O pierwszym wiadomo niewiele ponad to, że ma powstać. Drugi ma kontynuować przygody Supermana granego przez Henry’ego Cavilla. Choć sam aktor zapowiadał, że raczej nie wróci już do roli Supermana, słowa nie dotrzymał - wcielił się w tę postać w filmie "Black Adam" .

Fani DCEU mogą też spodziewać się serii filmów skupionych wokół przeciwników Batmana. W przygotowaniu jest już serial o Pingwinie, którego znów zagra Colin Farrell . Ale na tym się nie skończy. Matt Reeves, twórca "Batmana" z Robertem Pattinsonem, spotyka się właśnie ze scenarzystami i reżyserami, którzy podjęliby się stworzenia kolejnych filmów, których bohaterami byliby tacy złoczyńcy jak m.in. Scarecrow, Clayface czy Profesor Pyg.

