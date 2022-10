Bruce Willis: Jak czuje się hollywoodzki gwiazdor? Jest nagranie!

Bruce Willis kończy karierę

W marcu tego roku rodzina hollywoodzkiego gwiazdora ujawniła, że Bruce Willis cierpi na afazję i w związku z tym musi zakończyć karierę.



"Jako rodzina chcieliśmy się podzielić informacją, że nasz ukochany Bruce ma problemy ze zdrowiem i niedawno zdiagnozowano u niego afazję, która wpływa na jego zdolności poznawcze" - członkowie rodziny Willisa napisali specjalnym oświadczeniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

W związku z ciężkim stanem zdrowia Willis podjął decyzję o zakończeniu kariery aktorskiej - dodano w komunikacie podpisanym przez byłą żonę gwiazdora Demi Moore , a także obecną małżonkę Willisa Emmę Heming - i pięć jego córek.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Afazja to utrata zdolności do komunikacji. Chory nie jest w stanie mówić lub nie rozumie wypowiadanych do niego słów, ma również problemy z pamięcią. Główną przyczyną afazji są uszkodzenia struktury mózgu. Najczęściej wynikają one z powodu ostrego udaru mózgu.

Bruce Willis i Emma Heming na Instagramie

Dla całego filmowego świata to był szok. Jak dzisiaj radzi sobie gwiazdor takich kultowych produkcji, jak "Pulp Fiction" , "Szklana pułapka" , "Piąty element", "Armageddon" czy "Szósty zmysł" ?



Jego żona zamieściła właśnie na swoim Instagramie nagranie, na którym można zobaczyć, jak teraz wygląda Bruce Willis , co robi i z kim spędza czas.



Na filmie, na który zareagowało już ponad 61 tysięcy osób na Instagramie, widać, że aktor cały czas spędza z rodziną, a przede wszystkim ze swoimi córkami - Mabel i Evelyn.

"Nie wierzymy tutaj w doskonałość, ale tegoroczne lato było dość bliskie tego. W rzeczywistości to była magia" - napisała pod nagraniem Emma Heming.

Instagram Rolka Rozwiń

Wydaje się, że hollywoodzki gwiazdor jest szczęśliwy, a jego córki zachwycone tym, że tata ma dla nich tak dużo czasu - bawi się z nimi, tańczy, czyta książki i szaleje w ogrodzie.



Wcześniej Emma Heming pokazała na Instagramie, jak Bruce Willis gra na ustnej harmonijce, przy akompaniamencie gitarzysty, Dereka Richarda Thomasa. "Ich talent mówi sam za siebie" - podsumowała domowe jam session.



Instagram Rolka Rozwiń

Wydaje się, że aktor - pomimo choroby - czuje się dobrze i rodzina nad nim czuwa.



Zobacz również:

Bruce Willis na nowych zdjęciach. W jakiej kondycji jest aktor?

Bruce Willis jest chory i kończy karierę. Diagnoza aktora była szokiem dla jego żony

Bruce Willis: Pracujący z nim reżyserzy wiedzieli, że dzieje się coś niedobrego