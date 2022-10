"Uśmiechnij się": Nakręcony za 17 milionów horror zarobił już 140 milionów

Fani horrorów mogą być spokojni o przyszłość tego gatunku filmowego. Choć skutki pandemii COVID-19 wciąż są widoczne w kinach, a wyświetlane tam filmy częściej niż dawniej przynoszą straty, to akurat horrory zdają się być odporny na to zjawisko. Dowodem może być wynik kasowy filmu "Uśmiechnij się". Zarobił on już na całym świecie blisko 140 milionów dolarów.

Horror "Uśmiechnij się" to niespodziewany hit 2022 roku /UIP /materiały prasowe