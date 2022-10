Robbie Coltrane zmarł w szpitalu w pobliżu swojego domu w Larbert w Szkocji. Od dwóch lat borykał się z problemami zdrowotnymi, ale dokładna przyczyna śmierci artysty nie została ujawniona.



"Robbie prawdopodobnie będzie najlepiej zapamiętany przez dziesięciolecia jako Hagrid. To rola, która przyniosła radość zarówno dzieciom, jak i dorosłym, zachęcając fanów do wysyłki strumienia listów przez ponad 20 lat" - BBC cytowała wypowiedź agentki aktora, Belindy Wright.

Reklama

Robbie Coltrane: Obsada Harry'ego Pottera żegna aktora

Na wieść o śmierci Coltrane'a wiele gwiazd napisało wzruszające słowa o zmarłym aktorze.



"Robbie był jedną z najzabawniejszych osób, jakie spotkałem i ciągle nas rozśmieszał na planie" - napisał na Instagramie Daniel Radcliffe , który zagrał Harry'ego Pottera.



"Szczególnie miło wspominam czas, gdy podtrzymywał nas na duchu w 'Więźniu Azkabanu', kiedy wszyscy kryliśmy się przed ulewnym deszczem przez wiele godzin w chacie Hagrida. On opowiadał nam wtedy różne historie i dowcipy, by podtrzymać morale. Czuję się niesamowicie szczęśliwy, że mogłem się z nim spotkać i pracować, ale bardzo mi smutno, że odszedł. Był niesamowitym aktorem i cudownym mężczyzną".

Instagram Post Rozwiń

James Phelps, który grał Freda Weasleya napisał na Twitterze: "Będę tęsknił za przypadkowymi rozmowami na wszystkie tematy pod słońcem. I nigdy nie zapomnę, że we wrześniu 2000 roku Robbie Coltrane podszedł do mnie, bardzo zdenerwowanego 14-latka - a był to mój pierwszy dzień na planie filmowym - i powiedział: "Ciesz się tym, będziesz świetny'. Dziękuję za to".

Autorka powieściowego cyklu "Harry Potter", J.K Rowling, opublikowała na Twitterze zdjęcie przedstawiające ją i Coltrane'a na kolacji. Napisała przy nim: Nigdy więcej nie poznam nikogo takiego, jak Robbie. Był niesamowitym talentem, kompletnym jednorazowcem, a ja miałam szczęście go znać, pracować z nim i śmiać się z niego".

Robbie Coltrane: Wzruszające pożegnanie córki

W niezwykle wzruszający sposób Coltrane'a pożegnała również jego córka, Alice. Na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym czule obejmuje tatę i całuje go w głowę.



Zdjęcie fot. Instagram Alice McMillan / materiały prasowe

Jedynym komentarzem, jaki dołączyła do fotografii, jest znak graficzny przedstawiający czarne serce.