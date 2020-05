Henry Cavill znów zagra Supermana?

Henry Cavill już trzykrotnie zagrał Supermana. I nie wygląda na to, by miał pożegnać się z postacią Clarka Kenta. Aktor prowadzi rozmowy w kwestii wzięcia udziału w kolejnym projekcie o przygodach superbohaterów.

"Człowiek ze stali", "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" i "Liga Sprawiedliwości" - to trzy filmy o przygodach superbohaterów, inspirowane komiksami wydawnictwa DC Comics, w których do tej pory pojawił się Cavill.



Serwis "Variety" donosi, że Cavill negocjuje obecnie z Warner Bros. rolę w kolejnej produkcji, w której miałby założyć kostium Supermana. Prawdopodobnie chodzi o epizodyczną rolę w nowej odsłonie któregoś z takich projektów, jak "Aquaman", "Legion samobójców" czy "Batman".

"Peleryna jest w szafie. Wciąż należy do mnie. (...) Nie zrezygnowałem z roli. Superman ma wciąż mnóstwo do zaoferowania, jest wiele historii, w których można by go osadzić" - Cavill mówił w grudniu magazynowi "Men's Health".

Na razie aktor czeka na wznowienie zdjęć do drugiego sezonu "Wiedźmina". Ekipa wejdzie na plan, gdy w Wielkiej Brytanii zostaną zniesienie obostrzenia związane z pandemią koronawirusa.

Niedawno pochwalił się na Instagramie, że czas kwarantanny umila sobie malowaniem figurek Warhammera. Oddaje się też kucharzeniu. Sam upiekł sobie tort na 37. urodziny, które świętował 5 maja.