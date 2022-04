Oczekujący na powrót Keatona do roli Batmana widzowie muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Podczas imprezy zorganizowanej dla właścicieli kin wyjawiono, że wciąż trwają prace nad efektami wizualnymi do filmu reżyserowanego przez Andy’ego Muschiettiego. Z tego powodu nie ma co liczyć nawet na szybką premierę zwiastuna, w którym można by zobaczyć Michaela Keatona wracającego do kultowej roli.

Michael Keaton wraca jako Batman: "Zaszalejmy"!

Okazję ku temu mieli zgromadzeni na CinemaConie goście związani z branżą kinową. W zaprezentowanym im roboczym zwiastunie mogli podziwiać głównego bohatera filmu, Barry’ego Allena ( Ezra Miller ) pracującego nad eksperymentem umożliwiającym podróże pomiędzy multiwersami znanymi z komiksów wydawnictwa DC. Zgodnie z tym, o czym informowano wcześniej, scenariusz filmu "The Flash" powstał na motywach zeszytu "Flashpoint", w którym Allen podróżuje w czasie, by uratować swoją matkę.

Reklama

W zwiastunie pokazanym podczas CinemaConu Allen podróżuje pomiędzy multiwersami, gdzie spotyka różne wersje samego siebie, a także alternatywną wersję Supergirl. Następnie pokazane są kostiumy Batmana z poprzednich filmów DC Comics, a zaraz potem pojawia się Michael Keaton jako Bruce Wayne. Ubrany w kostium Batmana i odmłodzony dzięki technice komputerowej mówi do Allena: "Chcesz zaszaleć? Dobrze, zaszalejmy!".

"The Flash": Kiedy premiera filmu?

Zwiastun ten raczej nieprędko zostanie zaprezentowany szerszej publiczności. Twórcy filmu póki co muszą mierzyć się z kłopotami związanymi z pandemią COVID-19. Wpłynęła ona m.in. na tempo prac nad efektami wizualnymi, co z kolei sprawiło, że premiery kilku filmów superbohaterskich - w tym "The Flash" - zostały przesunięte. Nie są to jedyne kłopoty związane z tym filmem. Dużo problemów sprawia producentom w ostatnich tygodniach Ezra Miller, który podczas pobytu na Hawajach dopuścił się kilku głośno opisywanych burd.

Premiera filmu "The Flash" została zaplanowana na 23 czerwca 2023 roku, choć według pierwotnych planów miał trafić do kin jeszcze w tym roku.

Wideo "Flash": Teaser

Czytaj więcej:

"365 dni. Ten dzień": Natasza Urbańska pokazała niemal wszystko [wideo]

Przystojny Polak jest sławny w Hollywood. U nas mało kto o nim słyszał

Urodziła się w Kielcach, robi karierę w Hollywood. Gorzko wspomina Polskę