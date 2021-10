"The Flash": Michael Keaton wraca jako Batman [ZWIASTUN]

Póki co postać Batmana graną przez Michaela Keatona można zobaczyć w zwiastunie "The Flash" jedynie od tyłu. Jego głos słychać też spoza ekranu w pierwszej scenie zwiastuna, w której grany przez Ezrę Millera główny bohater podjeżdża pod opuszczoną rezydencję Bruce’a Wayne’a.



"The Flash": Głos Michaela Keatona w zwiastunie serialu

"Powiedz mi. Możesz pojawić się, gdzie tylko chcesz, tak? W jakiejkolwiek linii czasowej. W jakimkolwiek uniwersum? Dlaczego chcesz zostać tutaj i walczyć o mój świat?" - pyta zza kadru Michael Keaton wcielający się w postać Wayne’a aka Batmana. Ostatni raz zagrał ją w 1992 roku w filmie "Powrót Batmana".



Wiadomo nie od dziś, że w filmie "The Flash" pojawi się nie jeden Batman z przeszłości, ale co najmniej dwóch. Oprócz Keatona rolę tę powtórzy też Ben Affleck. Ze zwiastuna filmu Muschiettiego wynika też, że widzowie zobaczą także co najmniej dwie wersje Flasha oraz graną przez Sashę Calle Supergirl. To właśnie ta trójka odwiedza w zwiastunie Batmana Keatona i prosi go o pomoc w uratowaniu wszechświata. Fani keatonowskiego Batmana ponownie zobaczą w "The Flash" jego Batmobil.

"The Flash": O czym opowiada serial?

Fabuła filmu "The Flash" najprawdopodobniej oparta jest na motywach historii opisanej w komiksowym "Flashpoint". Jego bohater, Barry Allen, czyli superbohater Flash, wprowadza spore zamieszanie cofając się w czasie, by zapobiec zamordowaniu swojej matki. Nie wiadomo, ile fabuły oryginalnego komiksu znajdzie się ostatecznie w filmie.



Premierę filmu "The Flash" zaplanowano na 4 listopada 2022 roku. W pozostałych rolach na pewno zobaczymy w nim Kiersey Clemons ("Dope"), która wcieli się w postać ukochanej Allena, Iris West oraz Rona Livingstona ("Obecność"), który zagra przebywającego w więzieniu ojca Barry’ego Allena, Henry’ego.