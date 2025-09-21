Tego jeszcze nie robił. Jedno z największych osiągnięć w karierze

Christopher Nolan: Jeden z największy zaszczytów w karierze

Gildia Reżyserów Amerykańskich (DGA) ogłosiła Christophera Nolana nowym prezesem podczas sobotniej Konwencji Narodowej.



Dwukrotny zdobywca Oscara został mianowany następcą Lesli Linki Glatter. Wybrało go 167 delegatów, którzy reprezentują niemal dwudziestotysięczną gildię reżyserską.

Do władz związku trafił również m.in. Ron Howard, wybrany na stanowisko drugiego wiceprezesa.

Nolan nazwał nominację "jednym z największych zaszczytów w swojej karierze". "Nasza branża przechodzi ogromne zmiany i dziękuję członkom Gildii za powierzenie mi tej odpowiedzialności. Chcę również podziękować Lesli Glatter za jej przywództwo w ciągu ostatnich czterech lat. Z niecierpliwością oczekuję współpracy z nią i nowo wybranym zarządem, aby zapewnić naszym członkom ważne zabezpieczenia twórcze i ekonomiczne" - dodał artysta.



"AMPTP gratuluje Christopherowi Nolanowi wyboru na stanowisko Prezesa Gildii Reżyserów Amerykańskich. Z niecierpliwością oczekujemy współpracy, aby zająć się najważniejszymi kwestiami dla członków DGA, zapewniając jednocześnie konkurencyjność w dynamicznie zmieniającej się branży" - napisano w ogłoszeniu.

Christopher Nolan: Najwybitniejszy współczesny reżyser?

Christopher Nolan to jeden z najważniejszych współczesnych reżyserów. Jego dzieła, narracyjnie rozbudowane i niekonwencjonalne, sprawiają przyjemność nawet najbardziej wymagającym widzom. Zachwycają również wizualnie, poprzez skrupulatne dopracowanie detali. Tematami interesującymi artystę jest konstrukcja czasu, natura pamięci czy problematyka tożsamości. Wszystko to dopełnione jest eksperymentalnymi pejzażami dźwiękowymi, które potęgują podniosłość jego dzieł. Jego najsłynniejsze filmy to: "Memento", "Prestiż", "Incepcja", "Interstelar", "Dunkierka" oraz "Oppenheimer". Za ten ostatni otrzymał dwa Oscary.