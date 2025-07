Legenda kina kończy 55 lat. Te filmy zapisały się w historii

Christopher Nolan to jeden z najważniejszych współczesnych reżyserów. Jego dzieła, narracyjnie rozbudowane i niekonwencjonalne, sprawiają przyjemność nawet najbardziej wymagającym widzom. Zachwycają również wizualnie, poprzez skrupulatne dopracowanie detali. Tematami interesującymi artystę jest konstrukcja czasu, natura pamięci czy problematyka tożsamości. Wszystko to dopełnione jest eksperymentalnymi pejzażami dźwiękowymi, które potęgują podniosłość jego dzieł.

Z okazji 55. urodzin artysty przygotowaliśmy listę najbardziej przełomowych filmów w jego karierze, które pokochał cały świat.



"Memento" (2000)

"Memento" uznawany jest za jedno z najważniejszych dzieł Nolana, które pomogło mu zaistnieć w branży filmowej. Z początku jednak mało kto chciał pomóc w jego realizacji.

"Wiele osób w mieście było bardzo zainteresowanych scenariuszem, ale bało się go zrealizować. [...] To zawsze było coś, co absolutnie musiałem zrobić" - powiedział w wywiadzie dla Creative Screenwiriting.

Historia skupia się na Leonardzie (Guy Pierce), który za wszelką cenę próbuje odnaleźć zabójcę swojej żony. Niestety, w wyniku tego wypadku sam zaczyna cierpieć na pewnego rodzaju amnezję i traci pamięć krótkotrwałą. Aby robić jakiekolwiek postępy w śledztwie i by uchronić informacje przed zapomnieniem, nieustannie robi notatki i zdjęcia, część rzeczy tatuując również na swoim ciele.

Reżyser uważa "Memento" za film, który pozwolił mu eksperymentować z formą narracyjną. Historia opowiadana zarówno w porządku chronologicznych, jak i od tyłu, była dla niego wyzwaniem, ale jednocześnie możliwością zbadania, jak taki zabieg wpływa na odbieranie fabuły i odczuwane emocje przez widzów. W jednym z wywiadów powiedział, że chciał, aby widzowie poczuli się tak, jak główny bohater - zagubieni, bez pełnego obrazu sytuacji.

To za ten film Nolan otrzymał pierwszą w karierze nominację do Oscara.

"Mroczny rycerz" (2008)

Dwa lata po udanej premierze filmu "Batman - Początek" Nolan powrócił do historii o człowieku - nietoperzu w "Mrocznym rycerzu". Tym razem Bruce Wayne za przeciwnika ma samego Jokera. Tragiczna śmierć odtwórcy tej roli, Heatha Ledgera, sprawiła, że zarówno jego występ, jak i sam film zapisał się w historii kina. Ledger został nawet pośmiertnie uhonorowany Oscarem dla najlepszego aktora drugoplanowego.

"Mroczny rycerz" pobił wiele rekordów i już po dwóch tygodniach zarobił ponad 400 mln dolarów. Po raz kolejny w rolę Batmana wcielił się Christian Bale, jego służącego Alfreda zagrał Michael Caine. W obsadzie znaleźli się także Morgan Freeman, Gary Oldman, Aaron Eckhart i Maggie Gyllenhaal, która zastąpiła Katie Holmes.

"Incepcja" (2010)

Po premierze "Mrocznego Rycerza" Christopher Nolan mógł pozwolić sobie na realizację autorskiego pomysłu. "Incepcja" zrodziła się w jego głowie już w wieku nastoletnim, jednak dopiero po 2008 roku zyskał zaufanie osób w branży i potrzebne fundusze do zrealizowania tego intrygującego i pod wieloma względami przełomowego scenariusza.

"Od dziecka interesowałem się snami i od dawna chciałem zrobić o nich film. Początkowo myślałem o nim w ramach filmu grozy, ale ostatecznie przekształcił się on w ten projekt. Szukałem możliwości, by sny stały się ważnym składnikiem historii. Myśl, że ktoś mógłby się włamać w przestrzeń twoich snów i ukraść jakąś myśl bardzo do mnie przemawiała. Pomysł, że w snach czujesz się jak w prawdziwym życiu, przewodzi całemu filmowi" - mówił podczas konferencji prasowej.

Fabuła skupia się na grupie złodziei, która kradnie informacje z podświadomości swoich ofiar. Do infiltracji ich umysłów używają snów. Stojący na czele szajki Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) otrzymuje możliwość wyczyszczenia swojej kartoteki. Musi tylko zrobić coś, co nie udało się do tej pory nikomu innemu - nie ukraść, a zaimplementować konkretny pomysł w czyimś umyśle.

Zdjęcie Kadr z filmu "Incepcja" / materiały prasowe

"Interstellar" (2014)

Akcja filmu "Interstellar" rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdy Ziemia staje w obliczu ekologicznej katastrofy i kurczących się zasobów naturalnych. W tej krytycznej sytuacji zespół astronautów, prowadzony przez byłego pilota NASA Coopera, wyrusza w misję przez nowo odkryty tunel czasoprzestrzenny, aby znaleźć nowy dom dla ludzkości. Film bada tematy takie jak miłość, poświęcenie i nieuniknione przeznaczenie.

W obsadzie "Interstellar" znaleźli się wybitni aktorzy, w tym Matthew McConaughey jako główny bohater Cooper, Anne Hathaway jako dr Amelia Brand, Jessica Chastain jako dorosła Murph oraz Michael Caine jako profesor Brand. Film wyróżnia się nie tylko wybitną grą aktorską, ale również zapierającymi dech w piersiach efektami specjalnymi oraz muzyką skomponowaną przez Hansa Zimmera, która podkreśla emocjonalną głębię tej kosmicznej przygody.

Zdjęcie Matthew McConaughey i Anne Hathaway w filmie "Interstellar" / © materiały dystrybutora / materiały prasowe

Christopher Nolan od lat uchodzi za reżysera, który unika nadmiernego korzystania z technologii CGI. W przypadku "Interstellar" nie było inaczej. Aby uzyskać autentyczny wygląd ogromnych pól kukurydzy, reżyser zlecił zasianie aż 500 akrów tej rośliny. Decyzja ta miała na celu zapewnienie jak największego realizmu w kluczowych scenach filmu, w których główny bohater przemierzał rozległe pola zmagające się z katastrofalnymi zmianami klimatycznymi. Reżyser chciał, by widzowie poczuli autentyczność scenerii i zanurzyli się w rzeczywistości filmu bez rozpraszających, sztucznych elementów.

"Interstellar" pozostaje jednym z najbardziej cenionych filmów science fiction ostatnich lat.

"Oppenheimer" (2023)

"Oppenheimer" okazał się największym zwycięzcą 96. gali rozdania Oscarów. Produkcja otrzymała aż siedem statuetek, w tym za najlepszy film, reżyserię i dwie role męskie: pierwszoplanową (Cillian Murphy) oraz drugoplanową (Robert Downey Jr.). Ponadto wyróżniono muzykę, zdjęcia i montaż w filmie.



Film przedstawia historię J. Roberta Oppenheimera. Amerykański naukowiec w czasie II wojny światowej pełnił funkcję dyrektora naukowego "Projektu Manhattan" - przedsięwzięcia służącego skonstruowaniu pierwszej w historii bomby atomowej. Po opracowaniu narzędzia Oppenheimer zaangażował się w działalność na rzecz ograniczania wykorzystywania broni jądrowej, stając się jednym z największych symboli pacyfizmu.

"Zrobiliśmy film o człowieku, który stworzył bombę atomową. Chciałbym zadedykować tę nagrodę wszystkim, którzy zaprowadzają pokój na świecie" - mówił po odebraniu Oscara Cillian Murphy.

Zdjęcie Kadr z filmu "Oppenheimer" / materiały prasowe

