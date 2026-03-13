Gwiazda "Wednesday" w nowej wersji ulubionego thrillera lat 90. Co wiemy?

Kinga Szarlej

Oprac.: Kinga Szarlej

Jenna Ortega i Taylor Russell zagrają główne role w remake'u kultowego thrillera lat 90. - "Sublokatorka". Za scenariusz odpowiada Sarah DeLappe, znana z filmu "Bodies Bodies Bodies". Projekt realizuje Sony Pictures, a obie aktorki są także producentkami filmu.

Jenna Ortega z ciemnymi włosami, w szarej skórzanej kurtce i łańcuchowych naszyjnikach, patrząca w bok.
Jenna OrtegaMichael TranEast News

Jenna Ortega i Taylor Russell razem na ekranie

"Sublokatorka" z 1992 roku powróci na ekrany! Sarah DeLappe, scenarzystka "Bodies Bodies Bodies", została zatrudniona przez oddział Sony Pitures do napisania scenariusza nowej wersji thrillera z lat 90.

Jenna Ortega i Taylor Russell nie tylko zagrają główne role w produkcji, ale będą też producentkami filmu razem ze Stacey Sher i Marisą Paivą.

O czym opowiada "Sublokatorka"?

Allison Jones, która jest specjalistką od oprogramowania komputerowego, wystawia ogłoszenie o poszukiwaniu współlokatorki, bo nie chce mieszkać sama po rozstaniu z partnerem. Spośród wielu kandydatek wybiera cichą i nieśmiałą Hedrę Carlson, z którą szybko nawiązuje dobrą relację. Z czasem zaczyna zauważać u niej dziwne zachowanie -Allison odkrywa, że Hedra za wszelką cenę stara się do niej upodobnić.

Film zarobił 84,1 miliona dolarów w światowym box office (dziś 195,8 miliona dolarów). Główne role w produkcji z lat 90. zagrały Bridget Fonda i Jennifer Jason Leigh.

DeLappe jest reprezentowana przez CAA, Entertainment 360 i Schreck Rose. Ortegę reprezentują CAA i Jackoway Austen. Russell jest reprezentowana przez UTA i Lichter Grossman.

