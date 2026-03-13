Najnowszy film Stevena Spielberga, "Dzień objawienia", opowie o kontakcie ludzkości z cywilizacją pozaziemską. W rolach głównych wystąpią Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell i Henry Lloyd-Hughes.

Spielberg stworzył tę historię science fiction we współpracy ze scenarzystą Davidem Koeppem, z którym pracował wcześniej nad serią "Park jurajski" oraz filmem "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki".

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Oficjalny opis produkcji brzmi: "Gdybyście się dowiedzieli, że nie jesteśmy sami, gdyby ktoś wam to pokazał, udowodnił, czy to by was przeraziło? Tego lata prawda należy do siedmiu miliardów ludzi. Zbliżamy się do... 'Dnia Objawienia'".

"Dzień objawienia" zadebiutuje w kinach 12 czerwca 2026 roku. Do sieci trafił nowy zwiastun. "Tego lata wszystko stanie się jasne" - czytamy w opisie.