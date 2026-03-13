Paradoksalnie to Oscary przywołały mnie do Los Angeles

To właśnie tutaj, w Dorothy Chandler Pavilion, rozdawano Oscary przez blisko 25 lat - od 1969 do końca lat 90. XX wieku. Pierwsza ceremonia w tym miejscu była jednocześnie pierwszą w historii transmitowaną na cały świat. W archiwach wciąż krążą sceny, które przeszły do historii kina: choćby moment, gdy Roberto Benigni odbierał Oscara i z radości przeskakiwał po fotelach widowni.

Dziś to miejsce ma także polski ślad. Jedną z osób pracujących w The Music Center jest Beata Calińska, polska kuratorka, która z Los Angeles związała się… właśnie dzięki Oscarom.

- Paradoksalnie to Oscary przywołały mnie do Los Angeles - opowiada. - Piętnaście lat temu byłam studentką szkoły filmowej i prowadziłam badania nad kampaniami oscarowymi, szczególnie w kategorii filmu dokumentalnego.

Interesowało ją, jak wygląda walka o nominacje oraz jak w tych kampaniach wykorzystywana jest dyplomacja publiczna i promocja kraju poprzez kino.

Polskie dokumenty już wtedy pojawiały się w rozmowach o Oscarach - choćby "Królik po berlińsku" czy "89 milimetrów od Europy" Marcela Łozińskiego.

- Przyjechałam na dwa miesiące na stypendium badawcze. Piętnaście lat później wciąż tu jestem - mówi z uśmiechem. - Nigdy bym wtedy nie uwierzyła, że będę tu mieszkać i pracować.

Oscary zaczęły się tutaj. Polka w sercu hollywoodzkiej historii Artur Zaborski INTERIA.PL

Beata Calińska: kuratorka sztuki cyfrowej i projektów wykorzystujących nowe technologie

Na co dzień Beata Calińska pracuje jako kuratorka sztuki cyfrowej i projektów wykorzystujących nowe technologie. W swojej pracy zajmuje się projektami artystycznymi na styku filmu, nowych mediów i technologii. Kluczowe jest dla niej jedno: The Music Center ma służyć całemu Los Angeles. A to jedno z najbardziej różnorodnych miast świata.

- Mamy tu dziesiątki języków, ludzi z każdego kontynentu. Naszym zadaniem jest tworzyć program artystyczny, który odzwierciedla tę różnorodność i pokazuje, kim są mieszkańcy tego miasta - tłumaczy.

Dla niej samej szczególnie ważny jest temat imigracji.

- Jako imigrantka w Stanach Zjednoczonych bardzo uważnie obserwuję te wątki w kulturze i kinie. Wiele filmów, także tych oscarowych, zaczyna o tym opowiadać.

