Robert De Niro: jeden z najbardziej wszechstronnych aktorów w historii

Robert De Niro to niekwestionowana legenda kina i jeden z najbardziej cenionych aktorów. Dwukrotny laureat Oscara (za role w filmach "Ojciec chrzestny II" i "Wściekły Byk") zaczął rozwijać karierę na początku lat 60.

Gwiazdor ma na swoim koncie występy w filmach takich legendarnych twórców, jak Brian De Palma ("Pozdrowienia"), Francis Ford Coppola ("Ojciec Chrzestny"), Michael Mann ("Gorączka"), Roger Corman ("Krwawa mamuśka") czy Michael Cimino ("Łowca jeleni"). W 1973 roku poznał Martina Scorsese, który nie tylko stał się jego częstym współpracownikiem, ale również jednym z najlepszych przyjaciół. Wspólnie stworzyli wiele arcydzieł, które podbiły serca widzów na całym świecie i na stałe zapisały się w historii kina.

"Tylko on naprawdę rozumie, skąd pochodzę" - mówił reżyser w jednym z wywiadów. Ich więź, oparta na zaufaniu i zrozumieniu, znalazła odzwierciedlenie w ich filmach. Aktor i reżyser rozumieli się bez słów, co sprawiło, że każda wspólna produkcja była wyjątkowa.

"Dzięki niewiarygodnemu talentowi Robert De Niro w jakiś sposób sprawia, że postacie, które w prawdziwym życiu każdy omijałby jak najszerszym łukiem, na ekranie stają się bardziej ludzkie i... nie powiem: sympatyczne, bo to byłaby przesada. Ale jakoś łatwiej je zrozumieć, a czasami nawet można im współczuć" - pisała w felietonie dla Interii (Hollywood według Yoli) Yola Czaderska-Hayek.

Z biegiem czasu De Niro podjął się również reżyserii i został producentem. Od kilku lat mężczyzna daje się poznać również jako biznesmen; jest wspólnikiem i ambasadorem luksusowej sieci hotelowej i restauracyjnej Nobu Hospitality, którą założył razem z przyjaciółmi - znanym szefem kuchni, Nobu Matsuhisą oraz producentem filmowym, Meirem Taperem.

Robert De Niro: jest szansa na występ w polskim filmie?

Podczas niedzielnego wydania "halo tu polsat" wyemitowano wywiad Agnieszki Hyży z legendarnym aktorem i jego wspólnikami z Nobu Hospitality. Mężczyźni przylecieli do Polski w związku z piątymi urodzinami ich warszawskiego lokalu (Nobu Warsaw). Oprócz rozmów o gastronomii i początkach biznesu dziennikarka dopytywała, czy jest szansa, by w przyszłości De Niro zagrał w jakimś polskim filmie.

"Nie wiem. Jedyny polski reżyser, jakiego znam, to Roman Polański. Słyszałem, że jest wielu świetnych polskich reżyserów, ale nie miałem okazji ich poznać. To, co zazwyczaj robię, to spotykam się z reżyserem, czytam scenariusz i dopytuję, jeśli coś jest niejasne. To jest długi proces, ale jeśli ostatecznie zdecyduję się, to musi być coś wyjątkowego" - wyjaśnił De Niro.

