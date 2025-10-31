Syn polskiej aktorki zagrał w filmie "Ministranci". "Będę go wspierać"

Syn aktorskiej pary zagrał w "Ministrantach"

Bruno Błach-Baar to syn aktorów Kamilli Baar i Wojciecha Błacha. Nastolatek zagrał Gustawa "Gucci" - jednego z głównych bohaterów filmu Piotra Domalewskiego "Ministranci", który zdobył Złote Lwy na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Produkcja podbiła festiwal w Gdyni - poza Złotymi Lwami tytuł otrzymał nagrody za najlepszy scenariusz, montaż, Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych, Nagrodę Festiwali i Przeglądów Filmu Polskiego za Granicą, Złotego Kangura, Złotego Klakiera i Nagrodę Publiczności.

Zdjęcie Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar, Piotr Domalewski, Mikołaj Juszczyk i Filip Juszczyk z nagrodami na festiwalu w Gdyni / AKPA

"Bruno przeżył niezwykłą przygodę i bardzo mu tego gratuluję. Cieszę się z nagród dla 'Ministrantów' , bo to znakomity film. Niedługo będzie miał premierę w kinach, zachęcam wszystkich, żeby go zobaczyli" - powiedziała w rozmowie z PAP Kamilla Baar" - dodała.

Czy udzielała porad swojemu synowi? "Udzielałam raczej rad matczynych" - stwierdziła.



"Syna będę zawsze wspierać, czy w tematach życiowych ambicji czy rozprawki z języka polskiego" - dodała aktorka.

Zdjęcie Bruno Błach-Baar na festiwalu w Gdyni / AKPA

"Ministranci": fabuła, obsada, kiedy premiera

Grupa nastoletnich ministrantów, sfrustrowana obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej, postanawia wdrożyć własny, nietypowy plan odnowy moralnej.



Uzbrojeni w młodzieńczy bunt i własną interpretację Pisma Świętego zakładają podsłuch... w konfesjonale, aby lepiej poznać swoich sąsiadów. Zamaskowani niczym Zorro i z ambicjami na miarę Robin Hooda, stają się sędziami w swoim osiedlowym świecie, pomagając potrzebującym i wymierzając kary za grzechy.

Jednak ich misja zamienia się w niebezpieczną grę, a chłopcy, stosując własny, idealistyczny kodeks honorowy, zaczynają balansować na cienkiej granicy między dobrem a złem. Prawdziwe życie blokowiska miesza się z misją wprost z komiksów o superbohaterach, ale zamiast peleryn, bohaterowie noszą komże.

Główne role w filmie zagrali: Tobiasz Wajda (Filip Grabowski), Bruno Błach-Baar (Gustaw "Gucci") oraz Mikołaj i Filip Juszczykowie (bracia Kurczak). Młodym aktorom partnerują gwiazdy polskiego kina: Kamila Urzędowska, Tomasz Schuchardt, Sławomir Orzechowski i Artur Paczesny.

Reżyserem filmu i autorem scenariusza jest Piotr Domalewski . "Ministranci" w kinach od 21 listopada.

Kamilla Baar w filmie Juliusza Machulskiego "Vinci 2"

Kamillę Baar oglądaliśmy niedawno w filmie Juliusza Machulskiego "Vinci 2". Na planie aktorka spotkała się z Robertem Więckiewiczem, Borysem Szycem, Marcinem Dorocińskim, Łukaszem Simlatem. Jak wspomina tę pracę?

"To był wspaniały prezent od życia. Ale chyba najbardziej wzruszyło mnie spotkanie z Julkiem i Ewą [Ewa Machulska, żona Juliusza Machulskiego, kostiumografka - red.]. (...) Kiedy zobaczyliśmy się na planie po dwudziestu latach, okazało się, że jesteśmy tacy, jak dawniej. To samo DNA" - opowiadała w rozmowie z PAP aktorka.



Kamilla Baar ukończyła warszawską Akademię Teatralną w 2002 roku. Od 2005 roku do 2018 była aktorką Teatru Narodowego w Warszawie. W kinie debiutowała w 2004 rolą w "Vincim" Juliusza Machulskiego. Zagrała w wielu filmach i serialach (m.in. "Na dobre i na złe", "Służby specjalne", "Uwikłani"). W 2018 roku zdecydowała się zrobić przerwę zawodową, wróciła do aktorstwa w 2023 roku. Wystąpiła m.in. w serialu "Forst" i filmie "Vinci 2". Mama 14-letniego Bruna (ze związku z aktorem Wojciechem Błachem), który ostatnio zagrał w jednej z głównych ról w filmie "Ministranci" Piotra Domalewskiego.