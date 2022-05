Sylvia Maria Kristel urodziła się 28 września 1952 roku w holenderskim Utrechcie. Pochodziła z zamożnej rodziny. Rodzice byli właścicielami hotelu, w którym mieszkała cała rodzina.



Gdy miała 9 lat, jeden z gości hotelowych molestował ją seksualnie. Pięć lat później przeżyła kolejny dramat. Okazało się, że ojciec ma kochankę. "Rozwód rodziców, mimo że wydarzył się tak dawno, wciąż uważam za najsmutniejszą rzecz, jak mnie spotkała w całym moim życiu" - wspominała po latach.



Wraz z matką i siostrą musiały się wyprowadzić i zarobić na swoje utrzymanie, ponieważ jej ojciec zerwał kontakt z rodziną. "To wydarzenie uruchomiło we mnie ogromną ambicję" - wyznała. - "Chciałam stać się naprawdę sławna. Na tyle, żeby go skłonić do tego, by do mnie napisał, zadzwonił. Bez skutku".

Gdy miała 17 lat, zgłosiła się do agencji reklamowej i została modelką. Była chętna również na występy w filmach. Doceniono jej urodę, a zwłaszcza ponętne kształty. Szybko otrzymała kilka epizodycznych, głównie rozbieranych ról. Przy okazji zdobyła także tytuły Miss TV Holandii i Europy.

Sylvia Kristel: Twarz Emmanuelle

Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił, gdy otrzymała główną rolę w filmie erotycznym "Emmanuelle" w reżyserii Justa Jaeckina , który wszedł na ekrany w 1974 roku. Obraz, który wprowadził erotykę do kina rozrywkowego głównego nurtu, odniósł ogólnoświatowy sukces, zaś w paryskim kinie na Polach Elizejskich był pokazywany przez kolejne 13 lat. "Emmanuelle" była historią żony francuskiego dyplomaty, która przybywa do Bangkoku. Życie u boku męża zaczyna ją jednak nudzić. Gdy poznaje włoskiego arystokratę, chętnie poddaje się jego edukacji seksualnej. W filmie aktorce partnerował Umberto Orsini .



"Emmanuelle" wywołała skandal obyczajowy, ale popularność wyreżyserowanego przez Jaeckina filmu była we Francji tak duża, że na jego dystrybucję w Stanach Zjednoczonych zdecydowało się duże studio filmowe, konkretnie Columbia Pictures. Był to jeden bardzo rzadkich przypadków, gdy film z kategorią wiekową X otrzymał taką dystrybucję. Głównym powodem miała być jego popularność wśród francuskich kobiet. Studio zdecydowało, że nie można uznać "Emmanuelle" za film pornograficzny, skoro... lubią go kobiety.



Zdjęcie Sylvia Kristel w "Emmanuelle" / Image Capital Pictures / Agencja FORUM

Rok później powstał sequel serii - "Emmanuelle 2" , a później kolejne kontynuacje: "Goodbye Emmanuelle" w roku 1977 i "Emmanuelle 4" w roku 1984. Produkcje nie odniosły jednak podobnego sukcesu, jak pierwsza część serii.

Sylvia Kristel: Nie tylko "Emmanuelle"

W efekcie Kristel zaczęła szukać pracy u znanych reżyserów. Zagrała w filmach Rogera Vadima - "Wierna żona", Claude'a Chabrola - "Alicja ucieka po raz ostatni", i Francisa Giroda - "Rene la Canne". Próbowała też szczęścia w USA, w superprodukcji "Port lotniczy '79" wystąpiła wraz z Alainem Delonem . Ale bez sukcesu.



Zdjęcie Sylvia Kristel w młodości / KEYSTONE Pictures USA /Agencja FORUM

Szansą powrotu na piedestał miał być realizowany z wielkim rozmachem "Kochanek Lady Chatterley" w reżyserii autora jej pierwszego sukcesu - Justa Jaeckina. Niestety, również się nie udało. Także kolejny film z Kristel, "Mata Hari", przeszedł bez echa.



Aktorka postanowiła więc wrócić do postaci Emmanuelle. Zagrała w kolejnych częściach: "Zemsta Emmanuelle", "Emmanuelle w Wenecji", "Magia Emmanuelle", "Miłość Emmanuelle", "Emmanuelle na zawsze"... Po raz ostatni na ekranie pojawiła się w 2010 roku w dramacie "Dwa słoneczne dni".



Zdjęcie Sylvia Kristel w "Goodbye Emmanuelle" / Daniel SIMON/Gamma-Rapho / Getty Images

W lipcu 2012 roku aktorka doznała udaru i trafiła do szpitala. Sylvia Kristel zmarła kilka miesięcy później - 18 października. "Zmarła w nocy we śnie, z powodu raka" - powiedziała Marieke Verharen z agencji Features Creative Management, która reprezentowała aktorkę. Wcześniej przez wiele lat Kristel leczyła się na nowotwór gardła, przechodziła ponadto kurację w związku z przerzutami na wątrobę.

Dwa lata wcześniej zmarł jej mąż, belgijski pisarz i poeta Hugo Klaus. Artysta poddał się eutanazji po tym, jak lekarze stwierdzili u niego początki choroby Alzheimera.



Zdjęcie Sylvia Kristel po latach / Eric COLOMER/Gamma-Rapho / Getty Images

"Emmanuelle": Lea Seydoux w nowej wersji erotycznego hitu

Kilka dni temu ogłoszono, że blisko pięćdziesiąt lat po premierze "Emmanuelle", powstanie nowa wersja tego filmu. W roli głównej zobaczymy Leę Seydoux , znaną z filmów "Życie Adeli" czy "Nie czas umierać" .



Jak informuje portal "Variety", reżyserką nowej "Emmanuelle" będzie Audrey Diwan . To autorka nagrodzonego Złotym Lwem na festiwalu filmowym w Wenecji filmu "Zdarzyło się" opowiadającego o kobiecie, która w latach 60. ubiegłego wieku poddała się zabiegowi nielegalnej aborcji. "Emmanuelle" będzie pierwszym filmem Diwan nakręconym w języku angielskim.

Projekt nowej wersji "Emmanuelle" został ogłoszony tuż przed rozpoczęciem festiwalu filmowego w Cannes, na którym Lea Seydoux promować będzie dwa swoje inne filmy. To "Crimes of the Future" ("Zbrodnie przyszłości") Davida Cronenberga oraz "One Fine Morning" ("Przyjemnym poranek") Mii Hansen-Love .

Do napisania scenariusza nowej wersji "Emmanuelle" zainspirowała Audrey Diwan i Rebeccę Zlotowski książka Emmanuelle Arsan, która była podstawą legendarnego dziś filmu z 1974 roku. Wyreżyserowany przez Justa Jaeckina obraz to jeden z najbardziej znanych filmów erotycznych w historii. Również za sprawą kultowego motywu muzycznego skomponowanego przez Pierre'a Bacheleta.

