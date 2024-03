"Godzilla i Kong: Nowe imperium"

Za sterami produkcji "Godzilla i Kong: Nowe imperium" stanął Adam Wingard , który wyreżyserował też poprzednią część serii - "Godzilla vs. Kong" . W głównych ponownie będziemy mogli zobaczyć Rebeccę Hall , Dana Stevensa , Briana Tyree Henry'ego i Kaylee Hottle.



Akcja najnowszego filmu ma rozgrywać się niedługo po wielkiej walce pomiędzy Godzillą i King Kongiem, którą mogliśmy obserwować w finale produkcji "Godzilla vs. Kong". Jednak tym razem potwory będą musiały połączyć siły, by móc zmierzyć się z ukrytym złem, które zagraża zarówno istnieniu potworów, jak i ludzkości. Dowiemy się więcej o Tytanach i ich pochodzeniu, a także odkryjemy tajemnice Wyspy Czaszki.

We wcześniejszych wywiadach, reżyser podkreślał, że pragnie zminimalizować wątek ludzi, a na pierwszy plan wysunąć potwory. Franczyza "Godzilli" w ostatnim czasie zbiera obfite żniwo w postaci żywego zainteresowania fanów potężnych bestii, a Warner Bros. pragnie czerpać z tego uniwersum pełnymi garściami. Przypomnijmy, że kilkanaście dni temu japońska "Godzilla Minus Zero" została nagrodzona Oscarem za efekty specjalne.



"Orlando - moja polityczna biografia"

"Orlando - moja polityczna biografia" to swobodnie odwołująca się do Wirginii Woolf podróż przez meandry współczesnej kultury, poezji, sztuki i praktyk artywistycznych. To apoteoza emancypacji, widzialności i kulturowej rebelii. Film Paula B. Preciado jest obowiązkową pozycją dla wszystkich osób potrzebujących wsparcia w rozumieniu własnej i cudzej seksualności oraz tych, które z tego powodu stają się politycznymi ofiarami patriarchalnej i konserwatywnej władzy. Dla wielu z nas to również dzieło przywracające godność i opowiadające o wolności i radości.

"Moja gwiazdka"

Inspiracją do powstania filmu "Moja gwiazdka" stała się książka dla dzieci autorstwa Klausa Baumgarta, która sprzedała się w dwóch milionach egzemplarzy w 31 krajach. Na jej podstawie powstał również serial animowany. Po przeprowadzce do dużego miasta Laura tęskni za poprzednim domem. Czuje się samotna, nie lubi nowego mieszkania, a znalezienie przyjaciół w nowym miejscu nie jest łatwe. Pewnego dnia widzi spadającą na ziemię gwiazdkę, znajduje ją i opatruje jej skaleczone ramię. Tak zaczyna się magiczna przyjaźń dziewczynki i gwiazdy.



Co jeszcze można zobaczyć w kinach?

"Pamięć"

"Pamięć" - nowy film jednego z najciekawszych współczesnych reżyserów Michela Franco , portretuje dwójkę bohaterów, którzy w poszukiwaniu miłości i zrozumienia muszą zmierzyć się z demonami przeszłości i chorobą. W rolach głównych występują laureatka Oscara Jessica Chastain i laureat Pucharu Volpiego na festiwalu w Wenecji - Peter Sarsgaard .

Sylvia jest pracownikiem socjalnym, prowadzi proste i uporządkowane życie - córka, praca, spotkania AA. Sytuacja ulega zmianie, gdy wraca ze zjazdu absolwentów liceum, a jej śladem podąża Saul. Niespodziewane spotkanie będzie miało głęboki wpływ na ich oboje, otwierając drzwi do przeszłości.

"Miłość bez ostrzeżenia"

Komedia romantyczna "Miłość bez ostrzeżenia" Rebekki Miller to pełna humoru opowieść o tym, że w wielkim mieście nie ma rzeczy niemożliwych, a wszystkich jego mieszkańców łączy jedno - nadzieja, że wyczekiwana miłość w końcu nadejdzie. Mieszkający w najbardziej inspirującym mieście świata kompozytor przechodzi kryzys - musi napisać operę, która zachwyci cały Nowy Jork. Sprawa nie jest prosta - zblazowana śmietanka towarzyska widziała już prawie wszystko. Za radą żony, która, choć prowadzi popularną klinikę terapeutyczną, sama zmaga się z nerwicą natręctw, postanawia poszukać natchnienia w najmniej oczekiwanym miejscu. Jego muzą okaże się seksoholiczka, kapitan statku rybackiego dryfującego wokół Manhattanu.



W filmie nie brakuje hollywoodzkich gwiazd. W główne role wcielili się Anne Hathaway , Peter Dinklage i Marisa Tomei . Partneruje im coraz częściej obsadzana w hollywoodzkich filmach polska aktorka Joanna Kulig . Wciela się w Magdalenę, imigrantkę sprzątającą w domu głównych bohaterów. Jak się okazuje, jej bohaterka została zainspirowana znajomą Rebekki Miller, która z różnych powodów wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych z małymi dziećmi, bez ówczesnego męża. "Zależało mi, żeby zbudować tę postać wielowymiarowo. Na początku bałam się, że podejście do mojej bohaterki będzie stereotypowe. Ale kiedy przeczytałam scenariusz, stwierdziłam, że bardzo inteligentnie gra ze stereotypami" - mówiła Polka.



"Za duży na bajki 2"

"Za duży na bajki 2" , sequel familijnego hitu z 2022 roku, to wciągająca, pełna humoru opowieść dla całej rodziny o sile przyjaźni, stawianiu czoła przeciwnościom i mierzeniu się z prawdą. Na planie ponownie spotkali się wcielający w postać Waldka Maciej Karaś, grająca Delfinę Amelia Fijałkowska oraz odtwórca roli Staszka - Patryk Siemek. Na ekranie ponownie pojawią się również Karolina Gruszka i Dorota Kolak. Do obsady dołączyli Paweł Domagała, Michał Żurawski oraz Grzegorz Małecki.



Ulubione gamingowe trio powraca! Tym razem Waldek, Staszek i Delfina przeżyją lato pełne przygód w Tatrach. Podczas wycieczki Waldek przypadkowo dowiaduje się, że w okolicy mieszka jego ojciec, o którym od mamy słyszał tylko tyle, że dawno temu porzucił ich rodzinę. Chłopiec postanawia za wszelką cenę go odnaleźć i osobiście zapytać o powody tej decyzji. Wraz ze Staszkiem, pod osłoną nocy, wyruszają na poszukiwania. Czyhające na nich na górskim szlaku niebezpieczeństwa to nic w porównaniu z zadaniem, które otrzymuje Delfina. Kreatywna nastolatka musi ukryć przed niczego nieświadomą ciotką, mamą Waldka oraz... jej nowym partnerem prawdę o zniknięciu chłopców. Jakie zawirowania w życie wszystkich bohaterów wniesie ta sekretna misja? Czy Waldek otrzyma odpowiedzi na dręczące go pytania i zrozumie postępowanie ojca?

"Bękart"

"Bękart" to porywający dramat o podboju duńskich wrzosowisk. To film o niepoddającej się człowiekowi naturze, wielkich marzeniach i jeszcze większym poświęceniu. O zemście, dyscyplinie, miłości i stracie. To historia o dumnym i niepoddającym się przeciwnościom mężczyźnie oraz o kobiecie, która zostaje jego sprzymierzeńcem w walce ze złem, śmiercią i potępieniem. To efekt kolejnej współpracy wybitnego duńskiego aktora Madsa Mikkelsena z reżyserem "Kochanka królowej" Nikolajem Arcelem . "Bękart" zdobył pod koniec 2023 roku trzy Europejskie Nagrody Filmowe. Najlepszym aktorem roku uznano Mikkelsena. Ponadto doceniono również zdjęcia i kostiumy w filmie. Produkcja brała również udział w festiwalu filmowym w Wenecji 2023.



Jest 1755 rok. Ludvig Kahlen (Mikkelsen), pochodzący z nieprawego łoża były żołnierz, wyrusza na podbój jałowych i surowych wrzosowisk, mając przed sobą jeden cel - założyć na nich kolonię w imieniu króla, w zamian za obiecany przez duńskiego władcę tytuł szlachecki. Na drodze staje mu bezwzględny i pełen pogardy szlachcic Frederik de Schinkel, który nie zamierza oddać ziemi, uważając ją za swoją. Kiedy Kahlen zatrudnia do pomocy zbiegłą z dworu de Schinkela dwójkę służących, Ann Barbarę (Amanda Collin) i jej męża, gotowy do aktów największego okrucieństwa szlachcic poprzysięga zemstę.

"Pokój nauczycielski"

Niemiecki dramat "Pokój nauczycielski" to trzymająca w napięciu produkcja o konformizmie, rasizmie i buncie, a zarazem wnikliwe spojrzenie na temat poszukiwania prawdy we współczesnym społeczeństwie. Obraz Ilkera Çataka był jedną z produkcji nominowanych do Oscara w kategorii "najlepszy film międzynarodowy". Podczas gali, która odbyła się 11 marca, musiał jednak uznać wyższość reprezentującej Wielką Brytanię "Strefy interesów" Jonathana Glazera.



Carla Nowak (fantastyczna Leonie Benesch ) jest oddaną, idealistyczną młodą nauczycielką w niemieckim gimnazjum. Jej bardzo dobre, do tej pory, relacje z uczniami zostają nadwyrężone, gdy w szkole dochodzi do serii kradzieży, a dochodzenie personelu, w tym samej Carli, prowadzi do oskarżeń i nieufności wśród oburzonych rodziców, opiniotwórczych kolegów i rozzłoszczonych uczniów. Uwięziona w środku tej złożonej sytuacji, Carla próbuje mediować, ale im bardziej stara się postąpić właściwie, tym jej położenie staje się coraz bardziej rozpaczliwe.

"Diuna: Część druga"

"Diuna: Część druga" ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.



W głównej roli ponownie zobaczymy Timothee Chalameta , który w widowiskowej produkcji powtarza rolę Paula Atrydy. "W pierwszym filmie Paul Atryda był studentem. W drugim zobaczymy jak zostaje liderem" - ujawnił gwiazdor. W kontynuacji "Diuny" do swoich ról powrócą również: Zendaya , Josh Brolin , Dave Bautista , Stellan Skarsgard , Charlotte Rampling oraz Javier Bardem . Wśród nowych twarzy znajdą się m.in. Austin Butler , Florence Pugh , Christopher Walken oraz Léa Seydoux .

Zrealizowane przez Denisa Villeneuve'a obie części "Diuny" są ekranizacją głośnej powieści Franka Herberta. Reżyser od razu zdecydował, że trzeba nakręcić dwa filmy, bo powieść jest zbyt obszerna, by opisane w niej wydarzenia zmieścić w jednym. Ale stało się to możliwe dopiero dzięki temu, że pierwsza część zyskała świetne oceny widzów i krytyków. Druga część produkcji jest jednym z najbardziej oczekiwanych filmów 2023 roku. Pierwotnie miała trafić do kin 3 listopada 2023 roku. W związku ze strajkami w Hollywood premiera produkcji musiała jednak zostać przesunięta.



"Kung Fu Panda 4"

W 2008 roku nominowany do Oscara "Kung Fu Panda" stał się najbardziej dochodowym filmem animowanym DreamWorks Animation i zapoczątkował franczyzę, która zarobiła na całym świecie ponad 1,8 miliarda dolarów. Na ekrany wchodzi właśnie kolejna odsłona kultowej serii.